Bancolombia anuncia dos días de mantenimiento; fecha y funciones inhabilitadas

Si eres de los que deja todo para última hora, especialmente los pagos y las vueltas bancarias, esta información es tu salvavidas para el inicio de este mes de mayo de 2026.

El banco con más usuarios en el país ha decidido que sus plataformas digitales necesitan un respiro técnico, así que prepárate porque Bancolombia entrará en una jornada de mantenimiento programado que dejará a más de uno "viendo chispitas" si no se programa con tiempo.

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Hora de mantenimiento de Bancolombia

No digas que no te avisamos. La cita con la inactividad digital comienza el viernes 1 de mayo a las 11:30 p.m.. Mientras muchos estén terminando de cenar o viendo una película, el equipo técnico del banco estará trabajando en las entrañas de su sistema.



Esta "siesta digital" se extenderá durante toda la madrugada hasta el sábado 2 de mayo a las 9:30 a.m..

Son diez horas en las que el ecosistema digital de la entidad estará bajo una lupa de optimización, buscando que, a futuro, la experiencia de navegar por sus menús sea mucho más fluida y segura para todos.

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¿Qué funciones dejarán de estar activas por mantenimiento de Bancolombia?

Durante este bloque de tiempo, olvídate de entrar a la App Mi Bancolombia o a la Sucursal Virtual Personas para hacer tus movimientos habituales. Las fuentes indican que varias funciones clave no estarán habilitadas, lo que incluye:

Pagos en línea: Si pensabas saldar una cuenta a medianoche, mejor hazlo antes.

Si pensabas saldar una cuenta a medianoche, mejor hazlo antes. Consulta de saldos : No podrás revisar cuánto te queda en la cuenta desde la aplicación móvil.

: No podrás revisar cuánto te queda en la cuenta desde la aplicación móvil. Transferencias: El envío de dinero entre cuentas y a otros bancos tendrá un letrero de "cerrado" en los canales digitales.

El envío de dinero entre cuentas y a otros bancos tendrá un letrero de "cerrado" en los canales digitales. Gestión de facturas: Este es un punto crítico, ya que el pago de facturas estará fuera de servicio en prácticamente todas las plataformas, incluyendo la App Negocios y las Sucursales Virtuales para Empresas.

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Incluso, si tienes programados débitos automáticos o pagos públicos para esas horas, es muy probable que no se procesen dentro del horario de la suspensión.

La buena noticia es que tus tarjetas débito y crédito seguirán siendo tus mejores aliadas. Podrás usarlas con normalidad en establecimientos físicos para pagar tus compras o en cajeros automáticos para retirar efectivo si la situación lo requiere.

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Además, para aquellos que necesiten realizar pagos de urgencia que no puedan esperar a que la aplicación despierte, se ha sugerido el uso de PSE como una alternativa viable para algunas transacciones.

A diferencia de los recientes reportes de fallas inesperadas que algunos usuarios vivieron el pasado 29 de abril, donde el acceso a la app se vio interrumpido por problemas técnicos, esta nueva suspensión es totalmente controlada.

El banco ha sido enfático en que no se trata de errores en el sistema, sino de un proceso rutinario necesario para actualizar la seguridad digital y mejorar el rendimiento general de sus plataformas.

Elegir la madrugada de un festivo no es coincidencia; es el momento donde estadísticamente menos personas están moviendo su dinero, minimizando así el impacto negativo en el día a día de sus millones de clientes.