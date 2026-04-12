Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
BONOS DE NEQUI
JHONNY RIVERA HABLA DE SEBASTIÁN AYALA
KAROL G EN COACHELLA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Nequi entregará bonos de más de 2 millones de pesos; así puede acceder

Nequi entregará bonos de más de 2 millones de pesos; así puede acceder

La billetera digital lanzó varios bonos para sus usuarios. Conozca los pasos y requisitos para acceder a este beneficio.

Nequi entregará bonos de más de 2 millones de pesos
Nequi entregará bonos de más de 2 millones de pesos; así puede acceder
Foto: imagen tomada de Nequi
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de abr, 2026

Nequi, se sigue consolidando como una de las billeteras digitales más utilizadas por los colombianos con cerca de 27 millones de personas que usan esta aplicación. Ante esto, está anunció una nueva estrategia para incentivar el uso de sus servicios financieros.

En un esfuerzo por premiar la fidelidad de sus clientes, la plataforma, en alianza con Bancolombia, ha lanzado una campaña masiva que incluye bonos que superan los 2 millones de pesos e incluso premios mayores que alcanzan cifras de ocho dígitos, esto con el fin de que los usuarios hagan compras, pagos y transferencias desde la aplicación.

Puedes leer: Así puedes mirar 'Tu Puntaje Crediticio' en Bancolombia; tips para mejorar tu calificación

A lo cual, Nequi explicó que con esto busca seguir integrando cada vez más sus herramientas en la vida cotidiana de los ciudadanos. A continuación, te explicamos detalladamente en qué consiste este beneficio y qué debe hacer para participar.

Te puede interesar

  1. Este es el dinero máximo que podrás enviar por Bre-B en un solo movimiento este 2026
    Este es el dinero máximo que podrás enviar por Bre-B en un solo movimiento este 2026
    Foto: Bre-B y Labs.google
    Economía

    Este es el dinero máximo que podrás enviar por Bre-B en un solo movimiento este 2026

  2. ¿Cuándo dejará de funcionar Nequi en abril?
    Nequi deja de funcionar este día de abril; que tu plata no se quede en el limbo
    Foto: Labs.google y Nequi
    Información de servicio

    Nequi deja de funcionar este día de abril; que tu plata no se quede en el limbo

¿Cuáles son los premios que entregará Nequi?

Por medio de su página web, Nequi anunció que la bolsa de premios es ambiciosa y está diseñada para diversos perfiles de usuarios. Según la información está dispondrá de los siguientes incentivos:

  • Dos bonos de viaje por un valor de $40.000.000 cada uno.
  • Dos premios en efectivo de $10.000.000.
  • Cinco premios de $5.000.000.
  • Diez premios de $2.500.000.

Te puede interesar: Nueva función de Nequi facilita entender cada movimiento; paso a paso para utilizarla

De igual manera, mencionó que para entrar en la disputa por estos beneficios, no basta con tener la aplicación instalada; es necesario cumplir con ciertos requisitos elementales que la plataforma ha dispuesto para garantizar una participación equitativa:

Publicidad

  1. Recibir una invitación directa a través de la aplicación para participar en la dinámica.
  2. Mantener su cuenta de Nequi activa y en funcionamiento.
  3. Contar con la Tarjeta Débito Nequi Visa, ya sea en su formato físico o digital.
  4. Ser usuario de Nequi Negocios.
  5. En caso de tener un crédito preaprobado, realizar el desembolso del mismo durante el periodo de vigencia de la campaña.
Nequi anuncia que NO funcionará en esta fecha de marzo; no podrás hacer pagos
Nequi anuncia que NO funcionará en esta fecha de marzo; no podrás hacer pagos
Foto: Labs.google y Nequi

¿Cómo acumular puntos y reclamar el beneficio de Nequi?

El sistema de selección de ganadores se basa en una acumulación de puntos por el uso del ecosistema de la app. Entre más utilice las herramientas de Nequi, más oportunidades tendrá de ganar. El esquema de puntuación funciona de la siguiente manera:

Publicidad

  • Compras con tarjeta: Por cada $200.000 gastados usando la Tarjeta Nequi Visa, el usuario suma 10 puntos.
  • Créditos desembolsados: Por cada $200.000 de un crédito solicitado y aprobado, se otorgan otros 10 puntos.
  • Nequi Negocios: El uso de esta herramienta específica para emprendedores también genera 10 puntos por cada transacción o meta cumplida según las bases.

Al finalizar la vigencia de la campaña, la cual estará hasta el 30 de abril, Nequi seleccionará a los usuarios que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos. En caso de que se presente un empate entre dos o más participantes, el criterio de desempate será el volumen total de dinero movido a través de la cuenta durante el concurso.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nequi

Servicio