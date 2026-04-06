Nequi deja de funcionar este día de abril; que tu plata no se quede en el limbo

Si eres de los que no despega el ojo de su celular y manejas toda tu vida financiera desde el sofá, esta información te interesa para que no pases un mal rato. La famosa billetera digital Nequi ha decidido darle un "cariñito" técnico a su plataforma este mes de abril de 2026.

No te asustes, no es que la aplicación vaya a desaparecer, sino que entrará en un proceso de mantenimiento programado para que todo siga fluyendo como debe.

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El reloj marca la hora del ajuste Para que la mayoría de los usuarios no sientan el golpe, el equipo técnico eligió una franja horaria en la que usualmente estamos soñando con los angelitos.



La cita con el "mecánico digital" será el próximo martes 7 de abril, arrancando justo a las 12:00 a. m. y terminando a la 1:30 a. m.

Serán apenas 90 minutos de desconexión parcial, un tiempo breve pero suficiente para que los ingenieros refuercen los sistemas de seguridad y revisen que todo marche sobre ruedas en las operaciones internacionales.

¿Nequi deja de funcionar en abril?

Aquí es donde debes prestar mucha atención para no intentar hacer lo imposible. El servicio que estará bajo la lupa y quedará inhabilitado temporalmente es el de transferencias desde y hacia el exterior, también conocido como remesas.

Si esperas que ese primo que vive en otro país te mande el "desvare" o si necesitas enviar unos dólares fuera de Colombia, ese módulo específico no te dejará mover ni un peso durante esa hora y media de la madrugada.

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La buena noticia es que Nequi no bajará las persianas por completo.

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Si por alguna razón estás despierto a esa hora y necesitas mover plata dentro del país, puedes estar tranquilo. Los siguientes servicios operarán con total normalidad:

Consulta de saldo : Podrás ver cuánto te queda sin problemas.

: Podrás ver cuánto te queda sin problemas. Pagos en comercios y servicios: Tus compras digitales o pagos de recibos siguen activos.

Tus compras digitales o pagos de recibos siguen activos. Recargas: ¿Te quedaste sin datos o minutos? Puedes recargar igual.

¿Te quedaste sin datos o minutos? Puedes recargar igual. Transferencias nacionales: Mandarle plata a tu amigo o a otro Nequi en Colombia funcionará perfecto.

Este movimiento no es casualidad. Todo hace parte de la gran transformación que vive la entidad tras su independencia de Bancolombia, proceso que fue aprobado por la Superintendencia Financiera desde octubre de 2025.

Ahora, como parte del Grupo Cibest, la plataforma está adecuando toda su arquitectura tecnológica para volar con sus propias alas, lo que requiere estos ajustes constantes para garantizar que tu dinero esté siempre protegido.