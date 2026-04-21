Bancolombia anuncia suspensión temporal de servicios; incluye canales virtuales y APP

Si eres de los que ama hacer compras a las tres de la mañana o transferirle a tu amigo el dinero del almuerzo en plena madrugada, saca papel y lápiz porque tu banco necesita un respiro.

Bancolombia ha decidido darle un "cariñito" técnico a su plataforma este mes de abril, y aunque estas mejoras son para que todo fluya mejor en el futuro, por unas horas te va a tocar soltar el celular.

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No te asustes, no se trata de un error inesperado; es una actualización programada para que los sistemas se mantengan estables y no nos den dolores de cabeza después.



Para empezar la semana con los cables bien puestos, el lunes 20 de abril se repetirá la dosis. En el mismo horario, de 3:00 a.m. a 5:00 a.m., el PSE y el Botón Bancolombia volverán a tomarse un descanso.

Si trabajas de noche o eres un comprador nocturno empedernido, lo mejor es que adelantes tus movimientos antes de que el reloj marque las tres.

El gran cierre de estas jornadas técnicas será el miércoles 22 de abril. Esta vez el mantenimiento será más corto, pero tocará el corazón de muchos usuarios: la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas.

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Entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m., estos canales podrían presentar fallas o simplemente no estar disponibles mientras los ingenieros hacen su magia. Es el momento ideal para que, en lugar de revisar el saldo, cierres los ojos un rato más.

Ahora, ¿qué pasa si necesitas dinero urgente o comprar algo en la tienda de la esquina durante esas horas? El banco ha sido claro: las tarjetas físicas, tanto de débito como de crédito, seguirán funcionando perfectamente en los comercios.

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Además, los cajeros automáticos estarán disponibles por si necesitas billete en mano para alguna emergencia.

Una recomendación clave que no puedes olvidar es mover el dinero que tengas en tus "bolsillos" antes de que empiecen estos cortes, para que tengas acceso total a tu plata sin restricciones.

Finalmente, mientras el banco se pone a punto, los amigos de lo ajeno no descansan y andan enviando mensajes de texto bastante creativos.

Te dicen que se te activó un seguro carísimo y te dan un link sospechoso para cancelarlo. Bancolombia nunca te mandará enlaces extraños; todos sus links oficiales empiezan siempre con "bancol.co".