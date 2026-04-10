Inpec toma drástica decisión tras concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itaguí

El escándalo judicial que involucra al cantante vallenato Nelson Velásquez por ofrecer un concierto privado en la cárcel de Itaguí, Antioquia, desató indignación en el país y la reacción inmediata del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que, a través de un comunicado anunció medidas administrativas y disciplinarias.

Inicialmente la entidad aclaró que el evento realizado al interior del penal no contaba con autorización oficial ni del Inpec, ni del Gobierno nacional, ni del Ministerio de Justicia.

De igual forma anunció que se adoptaron varias decisiones para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, la presencia del director regional en el establecimiento carcelario para verificar los hechos relacionados con el ingreso del artista.



Inpec cambia al director de cárcel de Itagüí

Una de las decisiones más drásticas fue que se ordenó el cambio inmediato del director encargado del penal y el traslado del comandante de vigilancia. La institución también anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de servicio durante la visita.

De igual forma, se dispuso la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento penitenciario.

Según el Inpec, estas acciones buscan determinar cómo se produjo el ingreso del artista al penal y establecer posibles irregularidades en los procedimientos de control.

Publicidad

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, también se pronunció sobre lo sucedido a través de su cuenta en la red social X. Allí afirmó que la presencia del cantante en la cárcel no fue autorizada por ninguna entidad.

De acuerdo con información conocida por medios de comunicación, el concierto se habría realizado en el patio 1 del centro penitenciario. Según esos reportes, se habría dado la instrucción de no tomar fotografías ni grabar videos durante la presentación; sin embargo, lo ocurrido en el penal fue filtrado y salieron a la luz que imágenes y videos que evidenciaron la parranda y la presencia del artista.

Publicidad

En el evento habrían estado presentes algunos reclusos vinculados a la denominada Mesa de Paz Urbana, espacio en el que se desarrollan diálogos entre bandas criminales de Antioquia y el Gobierno nacional.

Las mismas versiones indican que los participantes habrían reunido dinero para financiar el evento, cuyo costo total se habría estimado en 500 millones de pesos. De esa suma, alrededor de 100 millones de pesos corresponderían al pago del artista.

También se conoció que la actividad habría tenido lugar durante el día de descanso del mayor Edgar Iván Pérez, quien se desempeñaba como director encargado del complejo carcelario de Itagüí.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar cómo se autorizó o permitió la realización del evento dentro del establecimiento penitenciario.