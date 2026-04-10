Destapan nombres de los capos a los que les cantó Nelson Velásquez en la cárcel

Continúan apareciendo detalles de lo ocurrido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia, tras revelarse detalles de una fiesta vallenata que tuvo lugar el pasado miércoles 8 de abril de 2026, la cual contó con la participación de Nelson Velásquez y además el ingreso irregular de licores y otros lujos.

Tanto es así que información entregada por El Tiempo, quienes comentaron que las indican que el concierto no solo incluyó música en vivo, sino también una logística que desafió todos los protocolos de seguridad del penal, además de que se habría aprovechado del descanso del director titular.

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Según el mánager de Velásquez, el artista fue contratado por un hombre identificado simplemente como “Carlos”. Sin embargo, las autoridades rastrean una colecta económica realizada entre los internos para financiar el festejo, tanto es así que se está nombrando una cifra cercana a los 500 millones de pesos.



¿Quiénes estarían detrás de la fiesta con Nelson Velásquez?

El medio en cuestión afirmó que se tiene preliminarmente a Paulo Andrés Torres Flórez, alias 'Pocho', Cabecilla del grupo delincuencial 'La Agonía'. Por lo cual, se investiga si la fiesta celebraba su cumpleaños, el cual coincide con el 10 de abril.

Este es muy reconocido debido a que Pocho' tiene un prontuario que incluye concierto para delinquir y nexos con el asesinato de la lideresa Liliana Patricia Cataño.

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Por otro lado, se menciona a Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo', exlíder de la 'Oficina de Envigado' y conocido públicamente por haber sido pareja de una famosa presentadora de televisión, versiones afirman que la celebración se debió a la celebración de su posible libertad.

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Una vez se conoció esta fiesta, el Gobierno Nacional anunció la suspensión inmediata del Espacio de Conversación Socio-Jurídico (SCSJ), el mecanismo de diálogo con las estructuras criminales recluidas en Itagüí.

Nelson Velásquez en concierto en cárcel de Itagüí / FOTO: Tomada de redes sociales

Por su parte, el Inpec confirmó la apertura de investigaciones disciplinarias y la suspensión de siete funcionarios para determinar cómo se permitió el ingreso de artistas, alcohol y personas ajenas al centro penitenciario sin autorización oficial.

Esta celebración con Nelson Velásquez, también había reunido a voceros del proyecto de Paz Urbana, algunos de los cuales ya habían protagonizado el polémico 'tarimazo' de 2025 junto a altos mandos del Gobierno. Las autoridades ahora buscan determinar si este evento fue una simple celebración privada o una desafiante demostración de poder criminal con implicaciones políticas directas.

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