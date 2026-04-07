VIDEO: Nelson Velásquez se le fue de frente a agresor de mujer en pleno concierto

Nelson Velásquez, reconocido cantante de vallenato se ha convertido en el centro de la conversación digital tras protagonizar un acto durante su reciente presentación en Norosí, Bolívar, esto debido a que el artista decidió interrumpir abruptamente su espectáculo al presenciar un acto de violencia de género entre el público.

Tanto es así que mientras interpretaba su repertorio ante una multitud emocionada, hubo un hecho que captó su atención esto porque observó cómo un hombre maltrataba físicamente a una mujer. Ante esto, sin dudarlo, Nelson detuvo la música y se dirigió directamente al agresor, exigiendo la intervención inmediata del equipo de seguridad.

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"¿Cómo le va a pegar a la muchacha? ¡Sáquenlo de aquí!", expresó el artista molesto, mientras señalaba al individuo. La reacción de Nelson Velásquez no fue solo un llamado de atención, sino una postura firme contra el maltrato, además de generar la reacción de escarnio público al implicado.



La situación se tornó tensa cuando el sujeto implicado se negó a abandonar el lugar. Al punto que el hombre respondió con insultos y vituperios hacia el cantante, e incluso intentó incitarlo a una pelea física pese a que se encontraba en una presentación.

¿Qué terminó pasando con Nelson Velásquez en esta situación?

Ante el desafío, Nelson Velásquez fue contundente en su decisión: “¡A ese de blanco sáquenlo! Si no lo sacan de aquí, no continúo cantando”. Esta declaración provocó que el público reaccionara y terminará respaldando la postura del artista con abucheos generalizados hacia el agresor. Al punto que la presión colectiva y el apoyó del cantante lograron sacar a la persona involucrada.

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Tras la salida del agresor, el concierto en Norosí pudo continuar con normalidad y Velásquez retomó su presentación para deleite de sus seguidores. Ante esto, los usuarios en redes sociales elogiaron la valentía del cantante, indicando que las figuras deben usar todo tipo de plataformas para rechazar este tipo de violencia.

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“Bien hecho, Nelson, usted es un caballero” y “todo tiene un límite, bien por él” son algunos de los mensajes que inundaron las plataformas digitales tras la difusión del video. Aunque el artista no ha emitido un comunicado oficial posterior al suceso, su acción en la tarima ha dejado un mensaje claro de rechazo a la agresión contra la mujer.

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