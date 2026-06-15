Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de agua entre el 16 y 18 de junio

Miles de habitantes de Bogotá deberán prepararse para una nueva jornada de interrupciones en el servicio público. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una programación de cortes de agua que se extenderá entre el 16 y el 18 de junio en diferentes sectores de la capital.

Las suspensiones se realizarán en el marco de trabajos técnicos que buscan fortalecer la infraestructura y evitar daños de mayor magnitud en las redes de distribución.

De acuerdo con la entidad, estas labores incluyen mantenimiento preventivo, renovación de tuberías, instalación de válvulas, verificación de macromedidores y empates en las redes de acueducto. Aunque los trabajos son temporales, los cortes de agua impactarán tanto a hogares como a establecimientos comerciales ubicados en seis localidades de la ciudad.

La recomendación principal para los ciudadanos es almacenar únicamente la cantidad necesaria de agua antes de la suspensión y hacer un uso responsable del recurso durante las horas en las que se presenten las interrupciones.

Cortes de agua programados para el 16 y 17 de junio

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La primera jornada de cortes de agua se desarrollará el martes 16 de junio en la localidad de Suba.

Los barrios Prado Sur, Tierra Linda, Batán, Alhambra, Malibú, Canódromo, Pasadena, Recreo de los Frailes, Estoril, Puente Largo, La Castellana, Río Negro, Andes y Niza tendrán suspensión del servicio desde las 10:00 de la mañana durante aproximadamente cuatro horas. La medida obedece a la verificación de un macromedidor.

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Para el miércoles 17 de junio, la programación se amplía a varias localidades.

En Usaquén, los barrios San Cristóbal Norte y Santa Teresa tendrán interrupción desde las 10:00 a. m. por un periodo de 24 horas debido a trabajos de renovación de la red de acueducto.

Mientras tanto, en Suba, los sectores de La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental y Sabana Tibabuyes estarán sin servicio durante un día completo por empates en las redes.

Kennedy también tendrá varias zonas afectadas. Los barrios Roma, Centro Industrial y Lusitania registrarán suspensiones programadas por trabajos asociados a cierres operativos de terceros.

Por su parte, en San Cristóbal, los barrios Quindío Oriental y La Arboleda tendrán interrupción desde las 10:00 de la mañana debido a labores de mantenimiento preventivo.

Más cortes de agua llegarán el 18 de junio

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La jornada del jueves 18 de junio será una de las más amplias en cuanto a sectores impactados.

En Chapinero, el barrio La Porciúncula tendrá suspensión del suministro desde las 9:00 de la mañana por trabajos de empates en la red.

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Bosa también aparece en la programación con los barrios Laureles y Piamonte, donde los cortes de agua se extenderán durante 24 horas debido a intervenciones relacionadas con terceros.

Usaquén concentra varios de los trabajos programados para ese día. Los barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas tendrán interrupción por instalación de una válvula en las tuberías. Asimismo, sectores como San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana y Cantón Norte enfrentarán suspensión por labores de mantenimiento preventivo.

Adicionalmente, los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella también figuran dentro de la programación oficial, con interrupciones previstas desde las primeras horas de la mañana.

Cortes de agua buscan evitar emergencias futuras

Según explicó la EAAB, estas intervenciones hacen parte de una estrategia de mantenimiento que busca reducir riesgos asociados a daños inesperados en las tuberías y accesorios que permiten el suministro del recurso en Bogotá.

La entidad recordó que los ciudadanos pueden tomar medidas preventivas como llenar los tanques de reserva con anticipación, revisar posibles fugas internas y priorizar el uso del agua para actividades esenciales mientras se restablece completamente el servicio.

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Con esta nueva programación de cortes de agua, las autoridades buscan garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica de la ciudad y mantener en óptimas condiciones las redes que abastecen a millones de habitantes en la capital colombiana.