Giro en el caso del conductor de plataforma que murió en Bogotá; hubo más implicados

La investigación por la muerte de Juan Pablo Vargas, conductor de plataforma de 26 años, dio un nuevo giro tras conocerse que habría un tercer implicado en el caso que continúa prófugo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, revelada por El Tiempo, se abrió una investigación formal para identificar y capturar a este hombre, quien no fue detenido en flagrancia durante los operativos realizados después de lo ocurrido.

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Según la familia de la víctima y la información recopilada por el ente acusador, este tercer sospechoso habría tenido una participación determinante en el ataque.



Pablo Becerra, primo de Vargas y propietario del vehículo hurtado, aseguró en una entrevista en Noticias Caracol que este individuo fue quien "más actuó con sangre fría".

Además, afirmó que, de acuerdo con registros de cámaras de seguridad y testimonios recopilados durante la investigación, sería el responsable de efectuar los dos últimos disparos cuando el conductor ya se encontraba herido.

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El sospechoso, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, vestía una gorra blanca y un saco estampado el día del crimen. Precisamente, una gorra con esas características fue encontrada por los familiares de la víctima en el lugar donde el vehículo terminó volcado tras la huida de los delincuentes.

Asimismo, un video en poder de la comunidad mostraría a tres hombres huyendo por la puerta del copiloto del automóvil después del accidente.

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Él era Juan Pablo Vargas, el joven conductor que murió en Bogotá /Foto: redes sociales /El Tiempo

¿Cómo murió Juan Pablo Vargas?

Los hechos ocurrieron cuando Juan Pablo Vargas, un joven oriundo de Boyacá y padre de una niña, realizaba un servicio en un Kia Picanto gris.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los delincuentes solicitaron el servicio en la carrera Séptima y, tras intimidarlo con armas de fuego, obligaron al conductor a dirigirse hasta el sector de La Mariposa, en el barrio Soratama, localidad de Usaquén.

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Al llegar a una zona empinada, los atacantes le ordenaron descender del vehículo. Videos del hecho registraron las últimas palabras de Vargas, quien suplicó por su vida: "No, por favor, no me hagan nada (...) yo ya me bajo".

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Pese a que les ofreció entregar el automóvil y sus pertenencias, el conductor recibió varios disparos. Aunque intentó escapar y ponerse a salvo, fue perseguido por los agresores, quienes continuaron disparándole. Según la investigación, uno de los atacantes descendió posteriormente del vehículo y volvió a dispararle.

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Huida de los implicados Juan Pablo Vargas, joven que era conductor de aplicación Foto: pantallazo tomado de Noticias Caracol

Situación judicial de los capturados por la muerte Juan Pablo Vargas

Por este caso, un juez de control de garantías envió a prisión el pasado 31 de julio a los ciudadanos extranjeros Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez.

Los procesados, de 18 y 20 años, fueron capturados por la Policía Nacional en el sector de El Codito pocos minutos después del crimen, luego de que el vehículo robado se volcara durante la persecución.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias.

Mientras avanza el proceso judicial contra los dos capturados, la familia de Juan Pablo Vargas, con el respaldo del concejal Jairo Avellaneda, insiste en que las autoridades intensifiquen la búsqueda del tercer presunto implicado para esclarecer completamente el caso.