William Dau anuncia demanda contra hombre que le hizo tocamientos

William Dau anuncia demanda contra hombre que le hizo tocamientos

El exalcalde de Cartagena, William Dau, reveló en El Klub de La Kalle las medidas legales que tomará contra las personas involucradas en la grabación y difusión del video viral.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

El nombre de William Dau, exalcalde de Cartagena, se ha vuelto tendencia nacional tras la difusión de un video viral en el que es víctima de tocamientos inapropiados en plena vía pública. Por lo cual, en una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle el mandatario compartió toda la angustia que vivió por este episodio.

Inicialmente, Dau relató la rabia que vivió en la Plaza de la Aduana, sino que puso nombre y apellido a quienes, según él, orquestaron un plan para humillarlo públicamente, tanto es así que para él, esto fue un acto predeterminado.

Puedes leer: William Dau revela quién es el hombre que lo agredió en sus partes: “Tenía doble sevicia”

El exmandatario explicó que el incidente ocurrió mientras acompañaba a unos periodistas bogotanos frente a la Alcaldía. En ese momento, fue abordado por un sujeto que lo agredió "A ese tipo que me agarró las nalgas yo jamás lo había visto antes, no es amigo mío ni conocido", sentenció Dau.

La gravedad del asunto escaló cuando William Dau describió la naturaleza del contacto físico: "Este tipo fue en un flash... fue directo a la cola, me agarró y  ni siquiera pasó por las nalgas". Aunque inicialmente Dau intentó mantener su característica actitud "mamagallista", la situación cambió cuando reconoció la identidad del individuo.

¿Qué medidas tomará William Dao contra los responsables?

El exalcalde identificó plenamente a su agresor como Jaime Herrera, conocido popularmente como ‘Rasquiña’. Según las declaraciones de Dau al Klub de La Kalle, este no es un ciudadano cualquiera, sino un hombre vinculado estrechamente al actual alcalde de Cartagena.

Puedes leer: Famosa modelo colombiana aceptó cargos por lavado de dinero: así presumía sus lujos

William Dau sostiene que este acto no fue espontáneo, sino una emboscada preparada. "Tenía un compañero colega de trabajo también empleado que es fotógrafo camarógrafo profesional; entonces mientras este me pellizcaba las nalgas, el otro estaba grabando con dos teléfonos en la mano", denunció el exalcalde.

Ante la ola de críticas y burlas, el exalcalde de Cartagena confirmó que el asunto ya está en manos de la justicia. "Ya ayer mis abogados interpusieron una denuncia penal y espero vernos en la cárcel", afirmó con contundencia.

Por otro lado, lamento que este episodio haya ocurrido frente a la Alcaldía y fue perpetrado por un presunto funcionario. William Dau cerró su intervención asegurando que estos ataques son una represalia por sus constantes denuncias de corrupción. "Esto es algo que ellos vienen tramando desde hace tiempo... los bodegueros que me atacan porque yo denuncio actos de corrupción diariamente". 

Mira la entrevista completa:

Exalcalde de Cartagena cuenta cómo vivió el acoso y señala responsable

