Stream Fighters 4: los pronósticos más calientes antes del evento de Westcol en Bogotá

El evento más esperado del año en el mundo del streaming ya está a punto de comenzar. Stream Fighters 4, la competencia de boxeo creada por Westcol y SpoonGG Media, regresa este 18 de octubre al Coliseo Medplus de Bogotá. Este show, que mezcla entretenimiento, deporte y espectáculo, promete romper nuevamente los récords de audiencia en toda Latinoamérica.

El año pasado, el evento alcanzó la impresionante cifra de 1.8 millones de espectadores simultáneos, convirtiéndose en el stream más visto de la región. Para esta nueva edición, la meta es todavía más ambiciosa: superar los 6 millones de visualizaciones en tiempo real. Todo apunta a que lo lograrán, teniendo en cuenta la magnitud de la cartelera y la expectativa que ha generado cada pelea.

Sin duda, uno de los duelos más esperados de la noche es el de Yina Calderón vs. La Valdiri. Ambas han demostrado que no solo son fuertes en las redes sociales, sino también fuera de ellas. Las dos llevan semanas entrenando y no han desaprovechado la oportunidad para enviar indirectas en sus transmisiones. Los pronósticos están divididos: hay quienes creen que Yina tiene más resistencia, mientras otros aseguran que La Valdiri llega con mejor técnica.



La tensión es tal que los fanáticos ya hablan de “la pelea del año”. Incluso algunos expertos del entretenimiento digital en Colombia aseguran que este combate podría marcar un antes y un después en el formato de las peleas entre creadores de contenido.

Stream Fighters 4: La Valdiri y Yina Calderón protagonizan el combate

Karina García vs. Karely: la controversia del pronóstico

Otra de las peleas que más ha dado de qué hablar es la de Karina García vs. Karely Ruiz.

Aun así, la mayoría de los analistas y herramientas de inteligencia artificial dan como favorita a Karina García, lo que ha generado controversia. Un creador de contenido incluso llegó a apostar 20 millones de pesos por ella, lo que demuestra el nivel de confianza que muchos tienen en su desempeño.

Por su parte, Karely Ruiz prefirió mantenerse al margen de las predicciones, asegurando que no conoce los detalles del entrenamiento de las participantes. Sin embargo, su neutralidad no detuvo las discusiones en redes, donde el público sigue dividido entre la fuerza y la agilidad de cada una.

Karina García y Karely Ruíz en Stream Fighters 4 Foto: Instagram de Stream Fighters

Los hombres también prometen espectáculo

En cuanto a los enfrentamientos masculinos, el combate entre ByKing vs. The Nino promete acción de principio a fin.

Por otro lado, la pelea entre Shelao y Luis Pride también está en el radar. Aunque Shelao ha sido señalado por tener un desempeño irregular en sus combates anteriores, muchos aseguran que llega renovado y con una preparación más sólida para enfrentar a su rival.

Detrás de todo el espectáculo, Stake Colombia y KICK se han convertido en pilares del evento. No solo patrocinan la transmisión, sino que también ofrecen experiencias exclusivas para los fanáticos, como accesos VIP y encuentros con los peleadores. “Stream Fighters 4 resume todo lo que representa Stake Colombia: innovación, acción en vivo y una experiencia única para los fans”, comentó Diana Otálora, gerente general de la marca para Latinoamérica.

Este 18 de octubre, los ojos de millones de espectadores estarán puestos en Bogotá, donde los streamers más reconocidos del continente se medirán en el ring. Y aunque los pronósticos ya están sobre la mesa, lo único seguro es que Stream Fighters 4 volverá a hacer historia en el entretenimiento digital.

Así serán las peleas en el Stream Fighters 4

● TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)

● Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

● Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

● Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)

● JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)

● Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia)