La Kalle Becky G
Becky G
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Becky G perdonó infidelidad y regresó con su ex Sebastián Lletget: "Propónmelo de nuevo"
Tras tres años de silencio y un anillo de compromiso que quedó en el olvido, Becky G confirma que su historia con Sebastián Lletget no ha terminado.
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Bochornosa pelea entre Thalía y Becky G en los Latin American Music Awards
Un desacuerdo en los Latin American Music Awards entre Thalía y Becky G desata especulaciones sobre la verdadera razón de la discusión. ¿Qué pasó realmente entre las estrellas del escenario?
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Premios Óscar 2024: invitados especiales y artistas que cantarán en la gala
Los reflectores están listos para la entrega de premios del mundo del cine más importantes. Los Premisos Óscar tendrán su gala el próximo domingo 10 de marzo y tendrá invitados de lujo.
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Celebridades que asistieron como público al Festival Coachella 2023
En la edición de este 2023 ha habido grandes sorpresas en el encuentro musical más importante de Estados Unidos.
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Las mejores imágenes que deja el festival Coachella en su versión 2023
La fuerza latina sigue acaparando todas las miradas, esta vez desde uno de los festivales más importantes del mundo.
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VIDEO: Natti Natasha y Becky G suben la temperatura en Coachella con tremendo beso
Las cantantes estaban interpretando su exitosa canción 'Sin pijama' cuando de un momento a otro se acercaron y se besaron .
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Acusan al prometido de Becky G de ser infiel a tan solo dos meses de su matrimonio
Fueron filtradas algunas pruebas que involucran directamente a la pareja actual de la cantante con otra persona que asegura haber estado con él.
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Premios AMAs 2023 tendrá a Bad Bunny como el gran favorito con once nominaciones
Becky G y Daddy Yankee, llegan con diez nominaciones cada uno y Grupo Frontera, Karol G, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Rosalía, con nueve.
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Anitta se coronó como la mejor artista latina en los Europe Music Awards
La brasileña es la única artista latina que se ha alzado con un galardón en esta ceremonia.
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Abuelita 'Bichota': mujer de 70 años sorprendió a Karol G demostrándole que era una verdadera fan
La mujer cantó junto a la artista una de sus canciones