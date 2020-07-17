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La Kalle  / Becky G

Becky G

  • Becky G perdonó infidelidad y regresó con su ex Sebastián Lletget: "Propónmelo de nuevo"
    Becky G perdonó infidelidad y regresó con su ex Sebastián Lletget: "Propónmelo de nuevo"
    Foto: Redes de Becky G
    Farándula

    Becky G perdonó infidelidad y regresó con su ex Sebastián Lletget: "Propónmelo de nuevo"

    Tras tres años de silencio y un anillo de compromiso que quedó en el olvido, Becky G confirma que su historia con Sebastián Lletget no ha terminado.

  • Discusión entre Thalia y Becky G en los Latin American Music Awards
    Discusión entre Thalia y Becky G en los Latin American Music Awards
    Foto: Instagram @iambeckyg y @thalia
    Farándula

    Bochornosa pelea entre Thalía y Becky G en los Latin American Music Awards

    Un desacuerdo en los Latin American Music Awards entre Thalía y Becky G desata especulaciones sobre la verdadera razón de la discusión. ¿Qué pasó realmente entre las estrellas del escenario?

  • Becky G y Billie Eilish, cantantes estadounidenses
    Becky G y Billie Eilish, cantantes estadounidenses
    / Foto: Instagram @billieeilish y @iambeckyg
    Farándula

    Premios Óscar 2024: invitados especiales y artistas que cantarán en la gala

    Los reflectores están listos para la entrega de premios del mundo del cine más importantes. Los Premisos Óscar tendrán su gala el próximo domingo 10 de marzo y tendrá invitados de lujo.

  • Coachella 2023
    Coachella 2023
    /Foto: AFP
    Música

    Celebridades que asistieron como público al Festival Coachella 2023

    En la edición de este 2023 ha habido grandes sorpresas en el encuentro musical más importante de Estados Unidos.

  • Bad Bunny en el Festival Coachella 2023
    Bad Bunny en el Festival Coachella 2023
    /Foto: Getty Images
    Música

    Las mejores imágenes que deja el festival Coachella en su versión 2023

    La fuerza latina sigue acaparando todas las miradas, esta vez desde uno de los festivales más importantes del mundo.

  • Natti Natasha y Becky G en Coachella
    Natti Natasha y Becky G en Coachella
    /Foto: Instagram Natti Natasha y Becky G
    Música

    VIDEO: Natti Natasha y Becky G suben la temperatura en Coachella con tremendo beso

    Las cantantes estaban interpretando su exitosa canción 'Sin pijama' cuando de un momento a otro se acercaron y se besaron .

  • Becky G y su prometido
    Becky G y su prometido
    /Foto: Getty Images
    Farándula

    Acusan al prometido de Becky G de ser infiel a tan solo dos meses de su matrimonio

    Fueron filtradas algunas pruebas que involucran directamente a la pareja actual de la cantante con otra persona que asegura haber estado con él.

  • Bad Bunny, reconocido cantante puertorriqueño
    Bad Bunny, reconocido cantante puertorriqueño
    /Foto: AFP
    Música

    Premios AMAs 2023 tendrá a Bad Bunny como el gran favorito con once nominaciones

    Becky G y Daddy Yankee, llegan con diez nominaciones cada uno y Grupo Frontera, Karol G, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Rosalía, con nueve.

  • WhatsApp Image 2022-04-19 at 9.04.08 PM.jpeg
    "Envolver", de Anitta, es el videoclip más visto en el mundo
    /Foto: Instagram @anitta
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    Anitta se coronó como la mejor artista latina en los Europe Music Awards

    La brasileña es la única artista latina que se ha alzado con un galardón en esta ceremonia.

  • Karol g - abuelita
    Captura de pantalla: Video Twitter
    Farándula

    Abuelita 'Bichota': mujer de 70 años sorprendió a Karol G demostrándole que era una verdadera fan

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