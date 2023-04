Celebridades que asistieron como público al Festival Coachella 2023

El Festival Coachella 2023 está dando de qué hablar por las actuaciones de diferentes artistas de talla internacional, pero también por los cantantes que han estado presentes en esta la edición y que no formaban parte del cartel original. Post Malone, Peso Pluma y Thundercat quienes han sido algunas de las grandes sorpresas en el encuentro musical más importante de Estados Unidos.

Bad Bunny, Gorillaz, Burna Boy, The Chemical Brothers, DJ Kaytranada, Blondie, Becky G, DJ Metro Boomin, French Kiwi Juice, DJ TESTPILOT, Blackpink, Rosalía, DJ Eric Prydz, The Kid Laroi, Underworld, Sofi Tukker, Frank Ocean, Björk, DJ Porter Robinson, Los Fabulosos Cadillacs, Christine and the Queens, Alex G y Calvin Harris, son los artistas que han puesto a cantar, gritas y bailar a cientos de fanáticos que se dieron cita en la ciudad de Indio, California.

Así mismo, durante el evento hicieron presencia algunas celebridades que llamaron la atención de los asistentes y por medio de las redes sociales se viralizaron algunos videos.

Durante una de las noches, los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello fueron vistos muy acaramelados, por lo que comenzó a surgir el rumor de que la pareja se habría dado una segunda oportunidad en el amor, pues recordemos que ellos se habían separado en el mes de noviembre del año 2021.

Publicidad

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

Así mismo, otra asistente al evento compartió por medio de sus redes sociales un momento que nunca olvidará. La joven se encontraba filmando a la tarima el show de la catalana Rosalía y delante de ella había un hombre con gorra y chaqueta color beige.

Sin embargo, en un momento volteó a mirar atrás y se trataba nada más ni nada menos que de Aaron Paul, un reconocido actor de Hollywood recordado por sus actuaciones en 'Breaking Bad' y 'Westworld', sin lugar a dudas, un momento que la joven nunca va a olvidar.

Publicidad

imagina ir a ver a Rosalía y terminar viendo a Aaron Paul 😭 pic.twitter.com/j2ccuaHn4p — avril ☭ 🇮🇨 (@anarcogitana) April 16, 2023

Te puede interesar: ¿Qué significa NEA en nuestro diccionario kallejero?