Actriz Yuly Ferreira confirma que perdió a su bebé: "Se siente no poder más"

La reconocida actriz Yuly Ferreira dio a conocer hace poco por medio de sus redes sociales la desgarradora noticia de la pérdida de su bebé de 10 semanas de gestación.

La bumanguesa que es recordada por papeles en 'La Saga, negocio de familia' y 'Las Muñecas de la Mafia' escribió un conmovedor mensaje en el que abrió su corazón para revelar cómo se siente en este momento de su vida, sin lugar a dudas, una situación bastante dolorosa para ella y su esposo, el también actor Fabián Ríos.

La famosa asegura que en muchas oportunidades se cuestionó qué le faltó o qué no hizo, sin embargo, entendió con el paso del tiempo que Dios tiene el control de todo en la vida y se siente agradecida de poder ser mamá de nuevo con su bebé a quien tuvo en la barriga durante 10 semanas.

"Estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semana, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu", dijo Yuly Ferreira.

Así mismo, su esposo le respondió el posteo en las redes sociales enviándole un mensaje de fuerza y admiración por ser una mujer fuerte: "te amo, te admiro, te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mi, solo te quiero decir de parte de Dios que El tiene el control, que El sabe perfectamente por qué y para que y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa".

Como era de esperarse, cientos de seguidores de la pareja en las redes sociales les dejaron mensajes de fe para poder superar este momento difícil, sabiendo que en el cielo tienen un ángel que siempre los va a acompañar.

