VIDEO: Natti Natasha y Becky G suben la temperatura en Coachella con tremendo beso

Natti Natasha y Becky G han dado de qué hablar desde hace poco luego de su exitosa presentación en Coachella 2023 y de protagonizar una situación al final de su presentación.

Las artistas derrocharon talento en el escenario usando unos outfits bastante llamativos por sus colores y cantando su canción conocida a nivel mundial llamada 'Sin pijama'.

Cuando el tema se estaba acabando, las cantantes le dieron la espalda al público para bailar un poco y menear sus 'pompis', sin embargo, en un momento Natti Natasha se acercó a Becky G y le dio un beso en la boca.

La artista dominicana compartió el momento en una foto en el feed de su Instagram y allí aseguró que fue un beso de hermanas, dejando claro que tienen una buena relación, a lo que Becky le respondió: "Love you so much", acompañado de varios emojis de corazón.

Publicidad

Este acto ha generado un sinfín de comentarios por parte de los internautas pues hay personas que las apoyan y otros que las critican: "Ya aburre eso de que se besen en los conciertos 😐 no es suficiente su talento... Más de lo mismo 😑", "No era necesario, no lo necesitaba", "Que lastima que estén dando tan mal ejemplo, ya lo ven eso como tendencia como normal. Es una pena lo que esta viendo la juventud de ahora", "Las amigas que se besan son la mejor compañía 💋".

Por otro lado, el Festival de Coachella 2023 está dando de qué hablar por las actuaciones de Rosalía, Blackpink, Bad Bunny y Frank Ocean, pero también por los artistas que han estado presentes en esta la edición y que no formaban parte del cartel original.

Post Malone, Peso Pluma y Thundercat han sido hasta ahora algunas de las grandes sorpresas que ha dado el encuentro musical más importante de Estados Unidos.

Publicidad

Coachella siempre se ha caracterizado por lograr colaboraciones exclusivas, y a veces esperadas, de los artistas en directo, o por sumar conciertos de último minuto.

Uno de los primeros anuncios inesperados se dio días antes del inicio del festival cuando la organización anunció que serían el escenario de reencuentro de la banda de rock alternativo Blink 182.

Sin embargo, el hecho causó gran indignación entre fanáticos de Latinomérica, pues la agrupación popularizada a principios de milenio canceló su gira en marzo debido una lesión que su baterista, Travis Baker, había sufrido en un dedo.

Asimismo, Gorillaz tuvo varias sorpresas para sus seguidores al ser una de las bandas con más invitados en su espectáculo, pues en el escenario recibió al bajista Thundercat para interpretar su tema en conjunto 'Cracker Island', a De La Soul en el tema 'Feel Good Inc.', así como al cantante Peven Everett con 'Strobelite'.

Publicidad

Te puede interesar: Jessi Uribe y Grupo Dominio revelaron su lado más caliente