Premios Óscar 2024: invitados especiales y artistas que cantarán en la gala

Los preparativos para la 96.ª edición de los Premios Óscarestán listos y se espera que las celebridades brillen en el escenario. Hay un destacado grupo de artistas que deleitarán al público con sus interpretaciones musicales. Mientras que la contienda por las categorías de mejor película y mejor dirección sigue siendo intensa, la atención se centra ahora en los nombres que pondrán la banda sonora a la noche más importante del cine.

Entre los artistas que subirán al escenario del emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles para entonar los temas nominados, se encuentran algunas de las figuras más destacadas de la industria musical actual. La talentosa Becky G interpretará 'The Fire Inside' de la película 'Flamin’ Hot', mientras que Jon Batiste llevará su energía y estilo inconfundibles con 'It Never Went Away' de 'American Symphony', una colaboración musical junto a Dan Wilson que promete cautivar al público.

La música indígena también tendrá su espacio en los Óscar 2024, con Scott George y los Osage Singers interpretando 'Wahzhazhe (A Song For My People)' de 'Killers of the Flower Moon', una pieza que sin duda resonará con la diversidad cultural y la riqueza musical de la ceremonia.

Pero la emoción no termina ahí. La sensación del pop Billie Eilish, junto a su hermano Finneas O’Connell, traerá su característico estilo con la interpretación de 'What Was I Made For?' de la película 'Barbie', prometiendo una actuación memorable que dejará al público boquiabierto.

Publicidad

Si bien la lista de artistas invitados y presentadores es impresionante, con nombres como Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Lupita Nyong’o y más, son estas interpretaciones musicales las que añaden un toque especial a la noche de los Óscar. Con su combinación de talento, pasión y espectáculo, estos artistas están listos para hacer de la 96.ª edición de los premios una experiencia inolvidable para todos los espectadores.

Te puede interesar: Filtran audios subidos de tono de Cristian Castro