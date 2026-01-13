Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
YEISON JIMÉNEZ ALERTÓ DE FALLAS
FUNERAL YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE PEAJES 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

Una vidente conmocionó las redes sociales tras predecir la pérdida de un artista, hecho que usuarios relacionaron con lo ocurrido a Yeison Jiménez.

Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio
Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La música popular se encuentra de luto después de la pérdida de Yeison Jiménez este sábado 10 de enero, cuando el cantante sufrió un accidente en su avioneta junto con 5 personas, esto mientras el artista se desplazaba a Marinilla, Antioquia para una presentación que tenía ese mismo día.

Tanto es así que sobre las 4:09, la avioneta en la que iba el cantante junto a otros cinco integrantes de su equipo colapsó y se consumió en llamas. Al punto que las autoridades afirmaron que esta alcanzó a volar durante 3 o 5 minutos y al caer, rebotó y con ese segundo impacto, se fracturó la parte trasera.

Puedes leer: Carlos Torres reflexiona sobre la muerte de Yeison Jiménez y deja emotivo mensaje

Una vez se presentó esta noticia, se conocieron entrevistas con testimonios de Yeison Jiménez en el que pudo anticipar este fatal momento, al punto que confesó que en tres ocasiones diferentes había soñado con que perdía la vida, donde en un punto reveló que en uno de sus sueños se salvó, pero en otros sí había chocado 15 días antes del nacimiento de su hijo menor.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
    Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Yeison Jiménez alcanzó a alertar a un amigo antes de morir: “La avioneta estaba fallando”

  2. Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte
    Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Alzate
    Farándula

    Advertencia técnica que Alzate le hizo a Yeison Jiménez sobre su avión antes de su muerte

Esta situación generó preocupación entre sus seguidores debido a que una vidente meses atrás afirmó que un reconocido artista iba a perder la vida, además de afirmar que esto se podría dar mediante un accidente aéreo.

¿Cuál fue la lectura de la vidente con relación a Yeison Jiménez?

La vidente Carolina García o como en su perfil de TikTok aparece losangelesdecaro, compartió una predicción en su red social, el 20 de noviembre donde afirmó que va haber un revuelo con los aviones y avionetas, esto por el movimientos retrógrados que hay con la tierra y todo por el cambio climáticos.

Publicidad

Puedes leer: ¿Real o IA? Captan extraña imagen en el lugar del accidente de Yeison Jiménez

“Por otra parte, veo mucho el tema como tal de una muerte de un cantante muy reconocido, es de aquí, de Colombia”, explicó Carolina con relación a lo que puede suceder con un artista reconocido. Donde también destacó que vienen otros temas de cárcel para otros músicos.

Publicidad

Te puede interesar

  1. La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos
    La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    La historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo; más de 10 años juntos

  2. Sale a la luz imágenes aéreas del lugar donde murió Yeison Jiménez; el escenario final
    Sale a la luz imágenes aéreas del lugar donde murió Yeison Jiménez; el escenario final
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y capi.flight.school
    Farándula

    Sale a la luz imágenes aéreas del lugar donde murió Yeison Jiménez; el escenario final

Tras lo ocurrido con Yeison Jiménez, muchos usuarios recordaron las palabras de la vidente teniendo en cuenta que su predicción se hizo hace más de mes. Lo que provocó que muchos usuarios en redes sociales se pronunciaron en la publicación de ella, debido a la vigencia que tuvo el mensaje.

“Oh por Dios vengo y veo que se cumplió su profecía”, “10 enero, adivinen qué, sí se cumplió”, entre otros comentarios que se pueden ver en la publicación. En especial, de otras de ser escépticos sobre el mensaje de la vidente con relación a Yeison Jiménez.

Por otro lado, se conoció hace poco el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), confirmó que el avión de Jiménez no tenía cajas negras, es decir que las autoridades no pueden acceder a la conversación entre el piloto y la torre de control.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Video viral

Predicciones

Muertes en accidentes