Pensionados en Colombia reciben importante descuento en salud; descubre si aplicas

En 2026, los pensionados en Colombia verán cambios en el aporte obligatorio que realizan al sistema de salud, tras el ajuste del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y las reglas definidas en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993. Este aporte se descuenta directamente de la mesada que recibe cada jubilado y varía según el nivel de ingresos.

Este cambio forma parte de los ajustes periódicos que realiza el Gobierno colombiano para armonizar los aportes al sistema de salud con el salario mínimo y la capacidad de pago de los pensionados.

La modificación busca aliviar la carga económica de quienes reciben ingresos más bajos, mientras se mantiene la sostenibilidad del régimen contributivo y el acceso a los servicios de salud para todos los jubilados.



¿Qué es y cómo se calcula el aporte a salud?

Los pensionados deben contribuir al Régimen Contributivo de Salud descontando un porcentaje de su mesada pensional. Según lo establecido por la normativa vigente, el porcentaje base corresponde al 12% del ingreso total de la pensión, pero varía dependiendo de cuánto recibe el jubilado. Con el ajuste salarial para 2026:



Pensionados con una mesada equivalente a un salario mínimo pagarán un 4% de aporte, lo que representa una reducción frente a años anteriores.

. Pensionados con mesadas superiores a tres salarios mínimos mantendrán el aporte del 12%.

Este sistema, según expertos, busca ajustar la carga financiera de los aportes de salud según la capacidad de pago de cada pensionado.

El beneficio de disminución en el porcentaje se observa principalmente entre pensionados con ingresos iguales al salario mínimo. Por ejemplo, si la mesada pensional está en $1.750.905, el aporte del 4% implicará un descuento aproximado de unos $70.036 en la cotización de salud para 2026.

Para quienes reciben ingresos mayores, el cálculo del aporte también cambia de forma proporcional, con porcentajes definidos según los rangos ya mencionados.



¿Cómo saber si eres beneficiario del descuento en aportes de salud para pensionados?

No es necesario realizar trámites adicionales para recibir este ajuste en el aporte de salud. La reducción se aplica de forma automática cuando el fondo o entidad encargada del pago de la mesada pensional liquida el descuento.

Si un pensionado nota que el descuento en salud parece inusualmente alto o incorrecto, se recomienda revisar el desprendible de pago y contactar al fondo de pensiones o entidad pagadora para verificar que el cálculo sea el correcto.

Este ajuste en los porcentajes de aportes tiene impacto directo en la planificación económica de los pensionados, ya que afecta la cantidad de dinero disponible tras los descuentos mensuales. Mantenerse informado sobre cómo se calcula y aplica el aporte en salud permite prever mejor el uso de la mesada y evitar sorpresas en los ingresos mensuales.

Además, el sistema de salud continúa ofreciendo cobertura completa dentro del régimen contributivo para quienes realizan estos aportes, garantizando el acceso a servicios y atención médica.