Así puedes consultar cuántas semanas tienes cotizadas para pensión; paso a paso

El tiempo vuela, y para millones de trabajadores colombianos, la meta de alcanzar la jubilación se construye semana a semana. Sin embargo, a partir del 1.° de julio de 2025, las reglas del juego se transforman con la implementación de un nuevo sistema pensional basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.

Esta reforma busca promover una protección social integral, pero también exige que cada ciudadano tome las riendas de su información laboral para no llevarse sorpresas desagradables al final del camino.

Actualmente, para acceder a una pensión de vejez en el régimen público, se requiere haber cumplido 62 años en el caso de los hombres y 57 años en las mujeres, además de haber acumulado un mínimo de 1.300 semanas cotizadas.



No obstante, la nueva normativa introduce un "régimen de transición" crucial: aquellos que al 30 de junio de 2025 cuenten con al menos 750 semanas (mujeres) o 900 semanas (hombres) continuarán bajo el amparo de la anterior Ley 100 de 1993.

¿Cómo consultar y proteger tus semanas cotizadas en el nuevo sistema?

El primer paso para cualquier trabajador es verificar su historia laboral, un documento que resume todos los aportes realizados, los salarios reportados y los periodos trabajados.

Mantener un control riguroso es fundamental para detectar inconsistencias, como aportes que no aparecen tras la digitalización de archivos antiguos o errores en las fechas de pago por parte de los empleadores.

Guía paso a paso para revisar cuántas semanas tienes cotizadas según tu fondo de pensiones

Tanto el régimen público como los fondos privados han habilitado plataformas digitales para facilitar esta consulta:

Colpensiones: Debes ingresar a su portal web y dirigirse a la "Sede Electrónica" o "Zona Transaccional". Una vez allí, podrá visualizar y descargar su reporte detallado. Si detectas periodos faltantes en entidades públicas que no cotizaban al ISS, deberás tramitar la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).

Colfondos: A través de su zona transaccional, los afiliados pueden ubicar la sección de "Pensiones Obligatorias" y descargar su historial en formatos PDF o Excel.

Porvenir: El proceso se realiza en el panel de "Servicios en línea", donde el afiliado solicita el envío de su historia laboral directamente a su correo electrónico registrado.

Protección y Skandia: Ambas entidades ofrecen herramientas en sus páginas web donde, tras validar la identidad y datos personales, el usuario puede acceder al resumen completo de sus semanas laboradas.

Bajo la nueva ley, el sistema contributivo funcionará de manera complementaria. Colpensiones recibirá los aportes de hasta los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales vigentes ($3.274.050 para 2025), mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones gestionarán las cotizaciones que excedan dicho monto. Al final, ambas prestaciones se unirán para formar una única pensión de vejez.

Es importante destacar que la tasa de cotización se mantiene en el 16% del ingreso base, distribuida en un 75% a cargo del empleador y un 25% a cargo del trabajador.

Además, para quienes perciben ingresos superiores a cuatro salarios mínimos, se aplicarán aportes adicionales destinados al Fondo de Solidaridad Pensional.

La autogestión de esta información no solo permite planificar el retiro, sino que es un requisito indispensable para trámites de invalidez, sobrevivencia o incluso para acceder a ciertos productos financieros.

Si encuentra errores, actúe de inmediato aportando certificados laborales o comprobantes de pago para solicitar la corrección en línea. El control de su futuro está a un clic de distancia.

