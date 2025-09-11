Publicidad

Escaló y se lanzó en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro; imágenes increíbles

Escaló y se lanzó en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro; imágenes increíbles

Un hombre desafió la seguridad del Cristo Redentor en Río de Janeiro al escalarlo y lanzarse en parapente. El hecho, grabado en video, generó asombro mundial y puso en alerta a las autoridades brasileñas.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:27 p. m.