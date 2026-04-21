De trabajar con Pablo Escobar a tejer peluches en una cárcel: así vive alias ‘La Quica'

Dandeny Muñoz Mosquera, conocido con el alias de ‘La Quica’, la cual pasó de ser uno de los sicarios de mayor confianza de Pablo Escobar a protagonizar una historia de redención y cambio desde una prisión federal en California, esto como lo mencionó en una entrevista para Los Informantes de Caracol Televisión.

Este lleva ya 35 años tras las rejas en los Estados Unidos y carga con una condena de 10 cadenas perpetuas, la realidad actual de este hombre de 61 años, quien estuvo durante uno de los episodios más fuerte de violencia en el país, además de ser marcado por el Cartel de Medellín.

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Recordemos que durante la década de los 90, alias ‘La Quica’ fue una de las figuras más buscadas por las autoridades locales e internacionales. Su captura en Nueva York en 1991 marcó el inicio de un proceso judicial que lo sentenció por varios cargos, vinculándolo con el atentado al avión de Avianca y el magnicidio de Luis Carlos Galán.



Sus primeros años en el sistema penitenciario estadounidense fueron de una rigurosidad extrema. Durante 18 años, ‘La Quica’ permaneció en confinamiento solitario en una celda de máxima seguridad, sin contacto con otros reclusos ni visitas familiares, contando únicamente con una cama, un inodoro y un lavamanos.



¿Cómo es hoy la vida de alias ‘La Quica’ en prisión?

Sin embargo, la vida de Muñoz Mosquera cambió, dado que según sus familiares este se refugia en la fe, el estudio y una actividad inesperada, lo que es tejer peluches. Esto como una manera de poder buscar en algún momento su reivindicación por todos los delitos que cometió previamente.

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Según reveló su hija, Diana Katherine, en una entrevista para Los Informantes, su padre dedicó gran parte de su tiempo a crear muñecos con los colores de la bandera de Colombia, los cuales son donados a una fundación, además confirmó que este se encuentra realizando un esfuerzo académico constante para poder contribuir en la sociedad en un futuro cercano.

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Tanto es así que comentó que el ex trabajador con Pablo Escobar acumula más de 100 certificados de cursos realizados dentro de la prisión, practica ejercicio y dedica largas horas a la oración. Para su familia, esta evolución demuestra una fortaleza espiritual y mental que contradice la imagen de los expedientes judiciales.

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A pesar de su nueva vida, ‘La Quica’ sostiene una versión radicalmente opuesta a la de los tribunales. Aunque reconoce haber sido "delincuente" dedicado al robo de bancos y joyerías, niega rotundamente haber participado en actos terroristas.

Sumado a esto, asegura que sus cargos fueron fabricados por las autoridades estadounidenses tras negarse a colaborar para capturar a Pablo Escobar, por lo cual, confesó para este mismo programa que se aferra de que nuevos documentos le permitan demostrar su inocencia.