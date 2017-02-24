La Kalle Corabastos
Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en la plaza de mercado: “Tu primera casa”
Los comerciantes de la plaza de mercado de Corabastos decidieron rendirle un homenaje al cantante que perdió la vida en un accidente aéreo.
Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”
Los trabajadores de la plaza de mercado compartieron un sentido mensaje de despedida para el artista, a quien conocieron en una etapa de su vida.
Subieron el cilantro y la manzana verde: conoce los precios de la canasta familiar
La Kalle te informa qué productos de la canasta familiar bajaron y subieron de precio. Asimismo, los que van a subir por estos días para que salgas a comprar a tiempo.
El pescado bajó: conoce los precios de la canasta familiar esta semana
La Kalle te informa qué productos, frutas y verduras bajaron de precio y cuáles van a subir por estos días para que salgas a comprar a tiempo.
Paro nacional: Corabastos informó que se está quedando sin frutas y verduras
La principal central de abastos de Bogotá pidió a los protestantes que por favor dejen pasar los vehículos que transportan alimentos. Además, los precios de algunos productos en existencia están subiendo.
Precios de La Kalle: Los productos más BARATOS del día
Todo lo que debes saber para hacer mercado, preparar tu almuerzo, los alimentos más económicos en el informe diario de La Kalle. Generalidades del Mercado:
Autoridades, a la CAZA de carro FANTASMA que arrolló a joven en el sur de Bogotá
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la localidad de Kennedy.