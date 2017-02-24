En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
SUBASTA DE LA DIAN
MALUMA JUNTO A YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Corabastos

Corabastos

  • Yeison Jiménez en Corabastos
    Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en la plaza de mercado: “Tu primera casa”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en la plaza de mercado: “Tu primera casa”

    Los comerciantes de la plaza de mercado de Corabastos decidieron rendirle un homenaje al cantante que perdió la vida en un accidente aéreo.

  • Mensaje de Corabastos a Yeison Jiménez
    Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”

    Los trabajadores de la plaza de mercado compartieron un sentido mensaje de despedida para el artista, a quien conocieron en una etapa de su vida.

  • Plaza de mercado - Canasta familiar
    Conoce los precios actuales de la canasta familiar
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Subieron el cilantro y la manzana verde: conoce los precios de la canasta familiar

    La Kalle te informa qué productos de la canasta familiar bajaron y subieron de precio. Asimismo, los que van a subir por estos días para que salgas a comprar a tiempo.

  • Plaza de mercado
    Conoce los precios de la canasta familiar
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    El pescado bajó: conoce los precios de la canasta familiar esta semana

    La Kalle te informa qué productos, frutas y verduras bajaron de precio y cuáles van a subir por estos días para que salgas a comprar a tiempo.

  • Plaza de mercado
    Conoce los precios de la canasta familiar
    /Foto: Pixabay
    Noticias

    Paro nacional: Corabastos informó que se está quedando sin frutas y verduras

    La principal central de abastos de Bogotá pidió a los protestantes que por favor dejen pasar los vehículos que transportan alimentos. Además, los precios de algunos productos en existencia están subiendo.

  • 1817_Foto: La Kalle
    Foto: La Kalle
    Foto: La Kalle
    Noticias

    Precios de La Kalle: Los productos más BARATOS del día

    Todo lo que debes saber para hacer mercado, preparar tu almuerzo, los alimentos más económicos en el informe diario de La Kalle. Generalidades del Mercado:

  • 1653_Victima de carro fantasma en el suroccidente de Bogotá - Foto: Noticias Caracol
    Victima de carro fantasma en el suroccidente de Bogotá - Foto: Noticias Caracol
    Judiciales

    Autoridades, a la CAZA de carro FANTASMA que arrolló a joven en el sur de Bogotá

    Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la localidad de Kennedy.

Publicidad

Publicidad

Publicidad