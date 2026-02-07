Mujer sufre caída de lancha en Johnny Cay, San Andrés; tendría fractura de columna

Una salida turística en Johnny Cay, uno de los destinos más concurridos del archipiélago de San Andrés y Providencia, terminó en una situación de emergencia luego de que una mujer sufriera una fuerte caída desde una lancha en medio de un cambio repentino en las condiciones del mar.

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves 6 de febrero, cuando una corriente súbita y ráfagas de viento alteraron el comportamiento habitual de la marea.

De acuerdo con versiones preliminares, la embarcación realizaba su recorrido con autorización de la Dirección General Marítima (Dimar). Sin embargo, el incremento inesperado del oleaje provocó movimientos bruscos que sorprendieron tanto a pasajeros como a operadores turísticos.

En medio de esa situación, la mujer perdió el equilibrio y cayó con fuerza, generando alarma inmediata entre quienes se encontraban cerca.

Organismos de emergencia que prestan apoyo en la zona acudieron rápidamente para auxiliarla y brindarle atención inicial. Posteriormente, fue trasladada a un centro médico. De manera extraoficial, se ha señalado que la mujer podría presentar una fractura en la columna; no obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme su estado de salud ni el alcance de las lesiones.



Imágenes del caos en Johnny Cay

En redes sociales se han difundido imágenes y videos que muestran momentos de confusión y tensión en Johnny Cay tras el incidente.

En las grabaciones se observa a turistas buscando resguardo, operadores intentando asegurar las embarcaciones y personal de apoyo organizando traslados de emergencia.

Testigos indicaron que el aumento del oleaje fue rápido y poco predecible. En cuestión de minutos, el mar presentó una fuerza mayor a la habitual, lo que obligó a acelerar los procesos de salida de algunos visitantes de la isla. Varias personas afirmaron que no esperaban un cambio tan brusco en las condiciones, ya que la actividad se había iniciado bajo parámetros normales.

Tras lo ocurrido en Johnny Cay, las autoridades reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y respetar las restricciones marítimas que se establezcan durante los próximos días. La principal sugerencia es suspender recorridos cuando se reporten vientos fuertes o aumento significativo del oleaje.

🚨 Grave accidente en Johnny Cay

Una mujer sufrió una fuerte caída desde una lancha y resultó con fractura en la columna vertebral. Autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación en San Andrés y Providencia. ⚠️🌊 pic.twitter.com/OHRL8W09kB — NotiCali (@NotiCaliOficial) February 7, 2026