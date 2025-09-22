Sale a la luz lo último que hizo B King antes de su desaparición, ¿posible pista?

El relato de Juan Camilo sobre las horas inmediatamente anteriores a la desaparición de B-King desmantela cualquier teoría de un escape planeado o una huida voluntaria. La imagen que pinta el mánager es la de un artista que estaba en la cúspide de un momento profesional prometedor y que, justo antes de esfumarse, llevaba una vida completamente normal y positiva.

King y su equipo habían tenido un concierto el domingo, el lunes fue un día de descanso y celebración. El mánager recordó:

Puedes leer: Doloroso mensaje de mamá de B-King, desaparecido en México; está desesperada



“Todo el día estuvimos echando cuento, descansando, pues de lo del evento, riéndonos, muy contentos, muy positivos porque se nos abrieron muchas puertas después de ese evento”.

La atmósfera era de triunfo y expectativa, sin signos de preocupación, discusiones o conflictos. De hecho, cuando se le preguntó a Camilo si hubo alguna pelea o discusión durante la presentación en Ciudad de México que pudiera haber generado molestia en alguien, él reiteró que la gente estaba feliz de tener a B King y que no recordaba ningún suceso anómalo.

Publicidad

El lunes por la noche se acostaron a dormir y la mañana del martes, el día de la desaparición, transcurrió con total normalidad. El mánager relata: “El martes se levanta, me levanto, desayunamos, compartimos, estábamos ahí todos superfelices”. El último plan conocido de B-King era el más mundano: ir al gimnasio.

Publicidad

El Smartfit donde se dirigía (y donde los videos lo muestran junto a Regio Clown) estaba ubicado a una distancia mínima del hotel: apenas “a 6, 7 minutos del gimnasio”, lo que no representaba ninguna alarma para el mánager. Juan Camilo no le vio “nada de malo que fuera al gimnasio, claro, normal, rutina cotidiana todos los días para el gimnasio”.

Puedes leer: El día que B-King, hoy desaparecido, denunció duras amenazas, ¿el novio de Marcela Reyes?

La rutina se rompió cuando B King no regresó. Desde esa mañana de martes, han pasado ya siete días sin noticias del artista. Este contraste entre la felicidad del lunes, el desayuno compartido del martes y la repentina ausencia es lo que hace que el caso sea tan profundamente doloroso y aterrador para la familia y el equipo.

Además de su estado de ánimo y sus actividades habituales, Juan Camilo pudo detallar cómo estaba vestido B King cuando salió, lo que podría ayudar a la identificación.

Publicidad

Llevaba ropa deportiva, incluyendo una camisilla negra y una sudadera negra. También portaba su cadena, la misma que es visible en sus videos musicales.

Publicidad

El mánager enfatizó que en los días previos, no notó “ningún comportamiento extraño”, ni siquiera una conversación que pudiera catalogarse de "rara". Todo indica que la desaparición fue abrupta y ajena a cualquier preparativo personal por parte del artista.

La familia de B King sigue esperando información, mientras que el mánager continúa haciendo esfuerzos para que el caso se mantenga en la órbita gubernamental, a pesar de que la primera intervención del presidente Gustavo Petro resultó en información "totalmente tergiversada".

La esperanza se mantiene en que, a través de la presión mediática y la colaboración de las autoridades mexicanas y colombianas, Viikín y Regio Clown regresen a sus hogares "con salud y con bienestar".

Mira la entrevista completa: