Nuevas pistas en el crimen de B King y Regio Clown: revelan aterradores detalles

Nuevas pistas en el crimen de B King y Regio Clown: revelan aterradores detalles

Las autoridades siguen investigando el homicidio de B King y Regio Clown, en especial tras encontrar el predio donde estaba el vehículo que se subieron los artistas

Nuevas pistas en el crimen de B King y Regio Clown: revelan aterradores detalles
B King y Regio Clown artistas colombianos, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @regioclown y @bkingoficial
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de sept, 2025