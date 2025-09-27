Nuevas pistas en el crimen de B King y Regio Clown: revelan aterradores detalles

Continúa la investigación sobre el doble homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown. En las últimas horas, las autoridades de México llegaron hasta la Hacienda Rancho el Cayón en Tepetlaoxtoc, lugar donde se encontraron más pistas sobre este caso.

Los artistas, hallados desmembrados en bolsas plásticas cinco días después de su desaparición cerca de Ciudad de México, habían viajado para presentarse en varios eventos. La última pista de su paradero se vinculó a un vehículo de alta gama, en donde se subieron y no dejaron rastro alguno.

Investigadores mexicanos lograron localizar el Mercedes Benz sin placas que habría recogido a B-King y Regio Clown en un hotel en Polanco. Este vehículo fue abandonado en el estacionamiento de la Hacienda Rancho el Cayón, accesible por una rampa. La Fiscalía de México al llegar a este lugar evidenciaron otro carro de lujo y una moto de alto cilindraje.



Adicionalmente, se reportó el hallazgo de una camioneta Volkswagen y una moto de bajo cilindraje a las afueras de esta, así mismo, las autoridades mexicanas encontraron mucho desorden en el lugar un sótano, lo que subraya su potencial uso para actividades clandestinas.

EL PREDIO DONDE OCULTARON el MERCEDES BENZ

Es el interior del domicilio q hace 3 años aseguró la @FiscaliaEdomex pues ahí asesinaron a 2 mujeres.

Ahora hallaron ahí, oculto, el carro en el q desaparecieron a los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/WME7m3RvQx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 25, 2025

Gracias a esto, una de las hipótesis que tiene la policía es que el doble homicidio de B King y Regio Clown se pudo tratar de un secuestro extorsivo debido al ostentoso estilo de vida que mostraban los artistas colombianos en sus redes sociales.

Publicidad

Aterradores detalles de la Hacienda Rancho el Cayón sobre B King y Regio Clown

Las autoridades locales mencionaron que el detalle más impactante de este caso, es la posibilidad de que en la Hacienda Rancho el Cayón, se cometieron más homicidios dentro de esta.

Publicidad

Diferentes medios de comunicación destacaron que en este predio coincide con el lugar donde fueron asesinadas dos mujeres, madre e hija, en 2020. De hecho, el noticiero mexicano C4 en Alerta reveló que la propiedad había sido asegurada por la Fiscalía del Estado de México hace tres años precisamente debido al asesinato de esas dos mujeres.

La investigación sobre B-King y Regio Clown ya había apuntado a la hipótesis de un crimen ordenado por la violenta Familia Michoacana, y los chats recuperados de por el DJ mencionan contactos con un hombre, alias el ‘Comandante’, que supuestamente reclutaba artistas para fiestas privadas de capos.

Aseguran en Edomex vivienda ligada a desaparición y muerte de B-King y DJ Regio Clown https://t.co/ehNTm8UOVV pic.twitter.com/HmdDWQekQk — Milenio Estado de México (@milenio_edomex) September 25, 2025

Mira también: B King estuvo varios días en poder de las autoridades antes de confirmarse la muerte