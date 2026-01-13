“Perdimos a Yeison Jiménez”: Francy relata cómo recibió la noticia del fallecimiento

Publicidad

La cantante de música popular contó en una entrevista para El Klub de La Kalle el momento en que recibió la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez y describió su reacción al enterarse.

Francy y Yeison Jiménez
Francy comparte para El Klub de La Kalle sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez
Foto: La Kalle e Instagram de Yeison Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La cantante de música popular Francy compartió en una entrevista para el programa El Klub de la Kalle cómo recibió la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Durante la conversación, la artista respondió de forma directa a la pregunta sobre el momento en que se enteró del deceso y qué estaba haciendo cuando recibió la llamada que le informó lo ocurrido.

Puedes leer :Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”

¿Cómo se enteró Francy del fallecimiento de Yeison Jiménez ?

Francy indicó que se encontraba en plena carretera por compromisos laborales. Relató que estaba viajando con su equipo y que, por temas de logística, se detuvo en un hotel en Garzón, Huila, ya que era el lugar disponible en ese momento.

Según su narración, tenía programada una presentación en Acevedo esa misma noche, por lo que decidió descansar por un corto tiempo antes de continuar el trayecto.En la entrevista, recordó el instante exacto en que recibió la llamada de su mánager, Rafael Mejía. La artista expresó:

“Pues estaba viajando y en ese momento llego a un hotel a Garzón, Huila, porque pues era el único lugar donde encontramos hotel y yo iba a cantar esa noche en Acevedo. Entonces tocó cortar camino y quedarnos allí.

Estábamos… bueno, yo ya me iba a acostar como a descansar siquiera una horita para poder estar bien y continuar mi viaje. Cuando Rafael Mejía me llama, mi manager, Rafael Mejía me dice: ‘Mona, perdimos a Yeison Jiménez. Su avión se cayó y él se nos fue’”.

Después de ese relato, Francy explicó el impacto que tuvó la noticia sobre ese momento que nadie se esperaba, señaló:

“O sea, eso fue algo como que yo dije ‘Dios mío, ¿qué es esto?’. O sea, yo no creo lo que estoy escuchando. Fue algo muy duro y empieza todo el mundo a llamar a contarme, Mona, a preguntar, y yo dije ‘Dios mío’. O sea, yo te digo una cosa: que desde ahí yo quedé en shock, vi lo frágil que es la vida”.

En su testimonio, la cantante describió un estado de incredulidad y conmoción al conocer la triste noticia. Indicó que, luego de la llamada de su mánager, comenzaron a comunicarse distintas personas de su entorno para confirmar datos y expresar preocupación.

Puedes leer:Se confirma cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá; fanáticos pueden ingresar

Este espacio en El Klub de la Kalle se suma a otras intervenciones públicas de figuras de la música popular que se refieren al fallecimiento de Yeison Jiménez.

Mira también: Francy revela la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez antes de su fallecimiento

