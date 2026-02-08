Hermana de Yeison jiménez revela complicada situación tras su muerte; delicada estafa

El pasado 10 de enero de 2026, el mundo de la música popular quedó en shock tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez.

El artista, quien apenas contaba con 34 años, perdió la vida en un fatal accidente de avioneta poco después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá.

Puedes leer: Georgy Parra le dañó una canción a Yeison Jiménez: "Me equivoqué"



Junto a él, cinco integrantes de su equipo de trabajo también perecieron, dejando un vacío inmenso en la industria del entretenimiento y una profunda conmoción entre sus fanáticos.



Sin embargo, mientras la familia y los seguidores atraviesan el duelo, una amenaza silenciosa ha surgido desde las sombras digitales.

No se trata solo de la tristeza por la ausencia física del intérprete de Vete, sino de una lucha por preservar la integridad de su nombre y la estabilidad de su vasto imperio empresarial, el cual está siendo blanco de ataques inescrupulosos.

Denuncia de hermana de Yeison Jiménez por estafa

Más allá de los escenarios, Yeison Jiménez se había consolidado como un visionario de los negocios. Su cartera de inversiones incluía desde la exportación de miel y la cría de ganado hasta la construcción de complejos hoteleros y la comercialización de accesorios como gorras y gafas.

Tras su partida, la incertidumbre sobre el futuro de YJ Company SAS y sus múltiples propiedades en Colombia y Estados Unidos se apoderó del debate público.

Publicidad

La situación escaló cuando Lina Jiménez, hermana del cantante, utilizó sus redes sociales para denunciar una serie de fraudes que se están gestando a nombre de uno de los emprendimientos más queridos del artista: el ‘Criadero La Cumbre’.

Puedes leer: ¿Murió Diomedes Dionisio, hijo de ‘El Cacique de La Junta’? Una foto revela la verdad

Publicidad

A través de una contundente advertencia, Lina instó a la comunidad a no dejarse engañar por perfiles falsos en plataformas como TikTok, donde delincuentes suplantan la identidad de la marca para estafar a clientes desprevenidos.

“Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros”, sentenció Lina en una de sus historias de Instagram, solicitando el apoyo de los seguidores para reportar estas cuentas fraudulentas.

Batalla de la familia de Yeison Jiménez contra los estafadores Foto: Redes de Lina Jiménez

Este panorama se ha visto agravado por problemas técnicos y de seguridad internos. Según un comunicado oficial emitido por la empresa de Jiménez, al intentar retomar las labores administrativas, se encontraron con un colapso total en sus canales de comunicación.

No solo se enfrentaron a un aluvión de mensajes represados durante los días de duelo, sino que también detectaron intentos de hackeo en sus plataformas.

Actualmente, la línea de WhatsApp corporativa se encuentra inactiva debido a la saturación, y la única vía de comunicación oficial autorizada es la cuenta de Instagram.

La preocupación por el mal uso de la imagen de Jiménez no termina ahí. El Invima ya ha emitido alertas sobre la comercialización ilegal de productos, como el Aguardiente Amarillo, que utilizan la imagen del fallecido artista sin autorización, lo que representa no solo un fraude financiero sino también un riesgo para la salud pública.

Publicidad

El equipo legal del cantante, que se mantiene en alerta constante, ha sido enfático al aclarar que los derechos de autor y el uso de imagen de Yeison Jiménez están protegidos y que cualquier transacción o información debe verificarse estrictamente a través de los canales oficiales para evitar ser víctima de este "fraude millonario" que acecha el legado del ídolo.

A medida que se acerca el primer mes de su partida, la familia de Yeison Jiménez continúa pidiendo respeto y prudencia.

Publicidad

Mientras Sonia Restrepo, viuda del artista, mantiene silencio ante los medios, la labor de vigilancia de sus seres queridos busca que la memoria del ‘Aventurero’ no se vea empañada por la delincuencia cibernética que intenta aprovecharse de una de las tragedias más sentidas del espectáculo colombiano en los últimos años.

Mira también: Yeison Jiménez dejó más de 50 canciones inéditas, revela productor Georgy Parra