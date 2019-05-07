En vivo
La Kalle  / Pitbull

Pitbull

  • Ataque de perro pitbull a menor en Barranquilla: así ocurrió
    Ataque de perro pitbull a menor en Barranquilla: así ocurrió
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Niño de 10 años resulta herido tras ataque de perro pitbull en pleno conjunto residencial

    Un niño de 10 años fue atacado por un perro dentro de un conjunto residencial en Barranquilla. Este es el video, la respuesta médica y las medidas que evalúan las autoridades.

  • Pitbull mató a niña de 28 meses en Caldas
    Pitbull mató a niña de 28 meses en Caldas. Imágenes de referencia
    /Fotos: Getty Images
    Noticias

    Tragedia en Caldas: Pitbull mata a niña de dos años en un hogar del ICBF

    La menor se encontraba bajo cuidado en un hogar adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según versiones preliminares el perro nunca había presentado comportamientos agresivos, sin embargo, tras el ataque, la pequeña falleció.

  • Perro pitbull, imagen referencial
    Perro pitbull, imagen referencial
    /Foto: Getty Images
    Noticias

    Feroz ataque de un perro pitbull en Bogotá: tres niños gravemente heridos

    El dueño del animal fue detenido y deberá responder por el delito de lesiones personales culposas.

  • Perro Pitbull mata a un gato en conjunto residencial
    Perro Pitbull mata a un gato en conjunto residencial
    /Foto: Captura Video Twitter @chisme_famosos7
    Noticias

    Imágenes sensibles: perro de raza Pitbull atacó y mató un gato en conjunto residencial

    El desafortunado hecho ocurrió bajo la impotente y desconsolada dueña del felino que lloraba y gritaba por su mascota.

  • natti natasha.jpg
    Natti Natasha
    / Foto: AFP
    Música

    Latin AMAs: Natti Natasha, Pitbull, Wisin y David Bisbal actuarán en la ceremonia

    Las nominaciones a estos premios se basan en la transmisión, las ventas, las giras e incluso los datos de interacciones en las redes sociales.

  • Imagen referencial, perro de raza pitbull
    Imagen referencial, perro de raza pitbull
    /Foto: Getty Images
    Internacional

    Brutal ataque de perros pitbull a niño de 11 años; le arrancaron el cuero cabelludo

    La madre del menor ya había alertado sobre la presencia de los caninos en el barrio, los cuales mordieron al menor en las piernas y la cara.

  • pitbull
    pitbull
    Foto: Pixabay.
    Judiciales

    Pitbull arrancó parte del brazo a supuesto ladrón que entró a robar a la casa familiar

    Familiares del delincuente piden que sacrifiquen al perro mientras que la ciudanía pide que le hagan una estatua

  • pitbull
    pitbull
    Foto: Pixabay.
    Judiciales

    Perro entrenado para matar atacó hasta la muerte a niña de 10 años

    El animal andaba suelto cuando sucedió el terrorífico y trágico hecho.

  • pitbull
    pitbull
    Foto: Pixabay.
    Noticias

    Llegó de viaje y encontró a su pitbull comiéndose a su esposa muerta hace días

    El animal la desmembró y jugó con el cadáver por toda la casa.

  • pitbull
    pitbull
    Foto: Pixabay.
    Noticias

    Madre de bebé mordido por un pitbull pide a las autoridades que el perro sea sacrificado

    El animal, que era de la familia, causó graves heridas en el rostro del bebé.

