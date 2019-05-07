La Kalle Pitbull
Pitbull
Niño de 10 años resulta herido tras ataque de perro pitbull en pleno conjunto residencial
Un niño de 10 años fue atacado por un perro dentro de un conjunto residencial en Barranquilla. Este es el video, la respuesta médica y las medidas que evalúan las autoridades.
Tragedia en Caldas: Pitbull mata a niña de dos años en un hogar del ICBF
La menor se encontraba bajo cuidado en un hogar adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según versiones preliminares el perro nunca había presentado comportamientos agresivos, sin embargo, tras el ataque, la pequeña falleció.
Feroz ataque de un perro pitbull en Bogotá: tres niños gravemente heridos
El dueño del animal fue detenido y deberá responder por el delito de lesiones personales culposas.
Imágenes sensibles: perro de raza Pitbull atacó y mató un gato en conjunto residencial
El desafortunado hecho ocurrió bajo la impotente y desconsolada dueña del felino que lloraba y gritaba por su mascota.
Latin AMAs: Natti Natasha, Pitbull, Wisin y David Bisbal actuarán en la ceremonia
Las nominaciones a estos premios se basan en la transmisión, las ventas, las giras e incluso los datos de interacciones en las redes sociales.
Brutal ataque de perros pitbull a niño de 11 años; le arrancaron el cuero cabelludo
La madre del menor ya había alertado sobre la presencia de los caninos en el barrio, los cuales mordieron al menor en las piernas y la cara.
Pitbull arrancó parte del brazo a supuesto ladrón que entró a robar a la casa familiar
Familiares del delincuente piden que sacrifiquen al perro mientras que la ciudanía pide que le hagan una estatua
Perro entrenado para matar atacó hasta la muerte a niña de 10 años
El animal andaba suelto cuando sucedió el terrorífico y trágico hecho.
Llegó de viaje y encontró a su pitbull comiéndose a su esposa muerta hace días
El animal la desmembró y jugó con el cadáver por toda la casa.
Madre de bebé mordido por un pitbull pide a las autoridades que el perro sea sacrificado
El animal, que era de la familia, causó graves heridas en el rostro del bebé.