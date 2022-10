Pitbull arrancó parte del brazo a supuesto ladrón que entró a robar a la casa familiar

José Arbey es un hombre de 32 años que fue atacado por un perro de raza pitbull cuando trató de ingresar a una casa familiar a robar. Los hechos sucedieron en Chiapas, México.

Lo que se sabe de este hecho es que el presunto delincuente entró a la propiedad privada por el patio; en ese momento el animal lo atacó y le arrancó parte de un brazo.

Cuando los habitantes de la casa escucharon los gritos del hombre, llamaron a las autoridades y personal médico para que atendieran al supuesto ladrón.

Los familiares de José Arbey están pidiendo que el perro de casa sea sacrificado debido al ataque, sin embargo, la comunidad se ha unido y ha apoyado a la familia de la mascota, tanto es así que en redes sociales han creado una campaña para que el animal no muera.

Con los hashtag #DogVader y #elHeroedeCopoya, internautas, entre ellos personalidades de la farándula mexicana, han apoyado el actuar del perro pues aseguran que estaba defendiendo a la familia del delincuente.

Así mismo, en redes circula una foto en la que se lee: "¡El héroe de Copoya!. El pasado viernes, en Copoya, Chiapas, un perrito pitbull defendió su hogar de la presencia de un ladrón, dejando al sujeto muy malherido. Los familiares del ladrón exigen que el perrito sea sacrificado, sin embargo, el héroe canino está siendo resguardado por su familia y están siendo asesorados para impedir cualquier acto en su contra".

No es un criminal, defendió a su familia de un extraño. EL HÉROE DE COPOYA #DOGVADER pic.twitter.com/wgdd3ZMhwl — Marisol Jiménez De La Mora (@lamary_JM) October 10, 2022

Algunas personas han dejado su opinión sobre este caso: "El perro no debe ser sacrificado, el simplemente reaccionó tal vez no tan diferente a un humano, al ver que un extraño con intención de hacer daño ingresa a su hogar, el ladrón entra a robar y no se sabe con que otra intención y la culpa es del perro , lógica señores lógica", "Apoyemos todos al perrito quien defendió su casa y a la familia . Y que encarcelen al ladrón que quiso entrar", "Merece un premio y un abrazo porque cumple con su deber!!".

Por el momento, se sabe que el perrito está amarrado en el patio de su casa mientras que las autoridades investigan la situación y confirman que el animal no es agresivo con demás personas.

Este perrito evitó el robo de su casa en Copoya en Tuxtla Gutiérrez.



Hoy está bajo observación de la ley.



La familia del presunto ladrón piden que lo sacrifiquen, los ciudadanos que le hagan una estatua. pic.twitter.com/EkRpDwB3qV — Bersaín Hernández (@Bersa76) October 9, 2022

