Giro clave en caso del accidente de Av. 68 que dejó sin vida a 3 personas; identidad falsa

Giro clave en caso del accidente de Av. 68 que dejó sin vida a 3 personas; identidad falsa

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del accidente en la Avenida 68, tras detectar datos de identidad que no correspondían.

Revelan identidad de involucrado en accidente de la Avenida 68
Accidente durante persecución a ladrones en Avenida 68
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Las autoridades continúan con la investigación del accidente ocurrido el 15 de enero en la Avenida carrera 68 con calle 72, que dejó tres personas sin vida y varias más heridas, luego de una secuencia de hechos que inició con un hecho delictivo y terminó en un choque múltiple.

Según el expediente judicial al que tuvo acceso El Tiempo, uno de los involucrados habría usado una identidad diferente a la real al momento de su detención, lo que generó dudas en el proceso inicial de identificación.

La Fiscalía y la Policía establecieron que el hombre detenido inicialmente fue registrado con un nombre que no correspondía con sus datos verdaderos.

¿Cómo identificaron al implicado en el accidente de la Avenida 68?

Después de la revisión pericial, incluida una prueba de dactiloscopia, se confirmó su verdadera identidad como José Ignacio Camargo Galvis, y no bajo el nombre que había dado al momento de su arresto.

Datos de tatuajes en su cuerpo también permitieron cotejar información física con registros oficiales.

De acuerdo con el historial judicial en poder de las autoridades, Camargo Galvis tenía antecedentes por porte de armas y delitos relacionados con hurto y estupefacientes, y además contaba con una orden de captura vigente.

Actualmente se encuentra bajo custodia, recibiendo atención médica tras el accidente, mientras se avanza en las diligencias para la formulación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

El accidente que se investiga ocurrió luego de un hurto en plena vía pública, registrado en video por cámaras de seguridad, en el que una persona fue abordada mientras estaba en su vehículo.

La situación derivó en una persecución que terminó en un choque entre varios vehículos y una motocicleta. Entre las personas que fallecieron se encontraban dos adultos mayores, una pareja de 67 y 68 años, que no tenían relación con el hecho inicial y se desplazaban por la zona en ese momento.

Tras el intento de huida, la motocicleta involucrada perdió el control y se presentó la colisión, que también dejó varios heridos y la muerte de uno de los ocupantes de la moto.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido, con especial atención en la secuencia que condujo al accidente y la participación de quienes estaban en la motocicleta que inició la cadena de hechos.

