Perrita es atacada por anaconda de seis metros, quedó en VIDEO; angustioso momento

El pasado jueves 5 de febrero de 2026, la tranquilidad del barrio Bela Vista, en Urânia (región noroeste de São Paulo), se vio interrumpida por los desesperados ladridos de auxilio de Rabica.

La perrita mestiza de siete años, que ha formado parte de su familia durante casi una década, se encontró de repente atrapada en las potentes espirales de una anaconda verde de aproximadamente seis metros de longitud.

El reptil, utilizando su técnica instintiva de constricción, se había enrollado alrededor de la panza y una de las patas del can, ejerciendo una presión progresiva diseñada para interrumpir la circulación y someter a su presa.



¿Cómo rescataron a perrita de una anaconda?

Antes de que los equipos profesionales llegaran al lugar, el instinto de comunidad se impuso al miedo. Al notar el ataque, varios residentes locales se apresuraron a intervenir.



Con palos y piedras, los vecinos intentaron desesperadamente que el reptil soltara a la mascota, cuya expresión de angustia y dificultad para respirar presagiaban un final trágico.

Esta intervención inicial fue crucial, ya que impidió que la serpiente completara su proceso de caza antes de que el cuerpo de bomberos pudiera tomar el control de la situación.

El Cuerpo de Bomberos de Jales recibió el reporte alrededor de las 5:00 p.m. hora local. Al llegar, encontraron a la anaconda refugiada en un cráter o zanja a pocos metros de las viviendas residenciales.

Utilizando equipos especializados para el manejo de reptiles de gran tamaño y técnicas de contención específicas, los profesionales lograron separar a la serpiente de la perrita sin causarle lesiones al animal salvaje ni poner en riesgo a los presentes.

Tras el aterrador encuentro, Rabica fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria de la región.

A pesar del intenso estrés sufrido y de haber sido víctima de la fuerza de una de las serpientes más grandes del mundo, los análisis confirmaron que no presentaba fracturas ni heridas profundas.

Actualmente, se recupera bajo observación veterinaria, sana y salva gracias a la rápida acción de sus cuidadores y vecinos.

La presencia de un ejemplar de tales dimensiones en una zona urbana no es una coincidencia geográfica. Urânia se sitúa cerca de diversos cursos de agua y vegetación ribereña que sirven como corredores biológicos para las anacondas verdes.

Estos reptiles, que habitan preferentemente en ambientes acuáticos y semiacuáticos, encuentran en los arroyos urbanos las condiciones ideales para desplazarse y refugiarse.

A pesar del susto, las autoridades ambientales enfatizan el papel ecológico vital que desempeñan estos depredadores.

La presencia de anacondas es un indicador de la salud de los ecosistemas acuáticos locales y ayuda a controlar las poblaciones de roedores y otros animales.

Por ello, tras ser evaluada por la Policía Ambiental, la serpiente fue transportada y liberada el viernes 6 de febrero en un área preservada en las orillas del río São José do Dourados, lejos de los asentamientos humanos.