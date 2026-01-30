Joven queda inconsciente tras discusión con su pareja en plena vía pública; quedó en video

Un video grabado en una vía pública generó amplia atención en redes sociales luego de mostrar una discusión de pareja joven y la intervención de un ciudadano que presenció la escena. El hecho ocurrió en el distrito de Ventanilla, en el Callao, Perú, y quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles de personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes muestran a una pareja discutiendo en plena calle, mientras varias personas transitaban por la zona. En el registro se observa un comportamiento alterado por parte del hombre, quien sujetaba a la mujer y mantenía una actitud que llamó la atención de quienes estaban cerca. La situación se prolongó durante algunos minutos, lo que generó preocupación entre los transeúntes.

Joven queda inconsciente tras un golpe en medio de una discusión de pareja en Perú

Ante lo que ocurría, uno de los ciudadanos que pasaba por el lugar decidió intervenir. En el video se aprecia cómo esta persona se acerca rápidamente y, tras un solo golpe, el joven involucrado termina en el suelo, lo que permitió que la situación se detuviera.



Luego de esto, varias personas se aproximaron para auxiliar a la mujer y separarla de su acompañante.



Tras lo ocurrido, el joven permaneció tendido en el suelo al parecer inconsciente, mientras otros ciudadanos se mantenían alrededor observando lo sucedido. La mujer fue acompañada por personas del sector, quienes intentaron brindarle apoyo y verificar su estado. El video no muestra lo ocurrido después ni si llegaron autoridades al lugar.

Hasta el momento de la publicación de las imágenes, no se conocieron pronunciamientos oficiales sobre posibles procedimientos legales, ni sobre la identidad de las personas involucradas. Tampoco se confirmó si hubo denuncias formales posteriores al hecho o si el ciudadano que intervino fue requerido por alguna autoridad.

La difusión del video abrió una conversación amplia en redes sociales sobre la reacción de quienes presencian situaciones similares en espacios públicos. Mientras algunos usuarios consideran que la intervención evitó que el conflicto continuara, otros señalan la importancia de recurrir a las autoridades y de actuar con precaución ante escenarios de alta tensión.

Algunos de los comentarios que hicieron en el video los internautas mostraban estar de acuerdo con la persona que intervino en la pelea diciendo: “Ese señor hizo lo que nadie más se atrevía”, “Si no intervenía, la mujer podía salir peor” y “Fue defensa, no agresión”.

Otros, en cambio, cuestionaron lo ocurrido con mensajes como: “Nadie tiene derecho a golpear así”, “Ahora el inconsciente es él, ¿y eso quién lo responde?” y “Esto se salió de control”. También hubo quienes expresaron preocupación señalando: “Ojalá el joven esté bien” y “Esto demuestra la falta de presencia policial”.

Las autoridades locales no entregaron información adicional, por lo que el hecho sigue siendo debate en plataformas digitales.

