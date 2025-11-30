Revelan que va a pasar con la leona que atacó a hombre en un zoólogico: ¿será sacrificada?

El ataque ocurrido en el zoológico de João Pessoa, en Brasil, continúa generando titulares y preguntas sobre el destino de la leona involucrada en el desafortunado hecho.

Tras horas de especulación y preocupación de defensores de animales, visitantes y ciudadanos, el Parque Arruda Câmara finalmente emitió un comunicado oficial para aclarar qué sucederá con el animal y cómo se encuentra después del episodio.

La leona está fuera de peligro y no será sacrificada

En el documento difundido por el zoológico, la administración fue categórica: la eutanasia nunca estuvo sobre la mesa. La leona, llamada Leona, fue evaluada inmediatamente después del ataque y se determinó que está físicamente sana y no presenta un comportamiento agresivo más allá del propio instinto desencadenado por la invasión de su recinto.

“Leona está bien y seguirá recibiendo toda la atención necesaria”, aseguró el comunicado. El equipo de veterinarios, cuidadores y técnicos señaló que el animal atraviesa un proceso de estrés natural debido a lo sucedido, pero se encuentra bajo observación continua. Su rutina se está restableciendo progresivamente para garantizar su bienestar emocional y físico.

El zoológico explicó que en situaciones como esta, los protocolos internacionales no consideran el sacrificio del animal, ya que se trata de un caso donde fue provocado por un intruso que violó varias medidas de seguridad.

Por tanto, lo procedente es el monitoreo, la evaluación del comportamiento y la intervención mínima necesaria para estabilizar al animal.

¿Por qué un hombre decidió ingresar sin permiso a la jaula de la leona?

El ataque ocurrió cuando un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, escaló una pared de más de seis metros y atravesó diversas barreras de seguridad para ingresar deliberadamente al recinto de la leona.

Las autoridades investigan el caso como un posible acto en el que el hombre quería apagar su propia vida. Los visitantes del zoológico grabaron el momento exacto en que el hombre bajó por un árbol y fue atacado por la felina en cuestión de segundos.

La escena, que rápidamente se viralizó, generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar y llevó al cierre inmediato del parque para recuperar el cuerpo y controlar la situación. Aunque el zoológico aseguró que cumplía con todos los estándares de seguridad, el incidente abrió un debate sobre la capacidad de los visitantes de vulnerar los límites físicos y psicológicos en espacios públicos.

🇧🇷 | Brasil: La leona del Parque Arruda Câmara que mató a un hombre está bajo observación veterinaria. Este seguimiento se realiza después de que un joven de 19 años invadiera su jaula. El animal, que previamente mostraba un comportamiento tranquilo, es ahora el centro de una… pic.twitter.com/fpvxAgW9XC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 30, 2025

El comportamiento del hombre fue descrito por la policía como “decidido e intencional”, lo que ha impulsado conversaciones sobre la importancia de la salud mental y de fortalecer medidas preventivas en lugares concurridos.



La leona sigue en observación mientras las investigaciones continúan

Mientras las autoridades buscan esclarecer por completo las circunstancias del caso, el equipo del Parque Arruda Câmara permanece enfocado en la recuperación emocional de la leona. Según el comunicado, el animal está estable, vigilado las 24 horas y no presenta señales de comportamiento anómalo.

“El bienestar de Leona es nuestra prioridad”, reiteró el parque.

Así, aunque la tragedia sigue dejando preguntas abiertas, al menos una inquietud ya tiene respuesta: la leona no será sacrificada. Su vida no corre peligro y continuará bajo el cuidado de expertos que velan por su salud en medio de un capítulo que ha estremecido a todo Brasil.