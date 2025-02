Letra de las 5 canciones de Shakira 'Las mujeres ya no lloran' que se debe aprender

El regreso de Shakira a los escenarios ha sido un despliegue de energía, pasión y, sobre todo, un mensaje claro sobre la independencia y el amor propio.

Durante su primer concierto en Brasil como parte de la gira mundial 'Las mujeres ya no lloran ', la artista colombiana no solo deleitó a su público con su inconfundible voz y coreografías, sino que también reivindicó la soltería con un mensaje que resonó con miles de seguidores.

“Las mujeres nos levantamos más fuertes, más duras, y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos” , expresó Shakira sobre el escenario de Río de Janeiro el 11 de febrero.

Sus palabras se convirtieron en un himno espontáneo cuando los asistentes corearon líneas de sus canciones, especialmente aquellas que han marcado un antes y un después en su carrera.

Si hay algo que la discografía de Shakira ha demostrado es que sus letras han evolucionado con ella, convirtiéndose en una voz poderosa para muchas mujeres. En honor a su impacto, estas son las cinco canciones que toda seguidora debe conocer y aprenderse de memoria:

Letra completa de She Wolf (Loba) de Shakira

Sigilosa al pasar

Sigilosa al pasar

Esa loba es especial

Mírala caminar, caminar

¿Quién no ha querido una diosa licántropa

En el ardor de una noche romántica?

Mis aullidos son el llamado

Yo quiero un lobo domesticado

Al fin he encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa

No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas

La vida me ha dado un hambre voraz, y tú apenas me das caramelos, ay

Me voy con mis piernas y mi juventud por allá, aunque te maten los celos

Una loba en el armario

Tiene ganas de salir

Deja que se coma el barrio

Antes de irte a dormir

Tengo tacones de aguja magnética

Para dejar la manada frenética

La luna llena, abona fruta

Da consejos y los escucha

Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros

Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número de los bomberos

Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero (Ah)

Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero

Una loba en el armario

Tiene ganas de salir

Deja que se coma el barrio

Antes de irte a dormir

Cuando son casi la una, la loba en celo saluda a la luna

Duda si andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna

Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa

Pobre del desprevenido que no se esperaba una de esas

Sigilosa al pasar

Sigilosa al pasar

Esa loba es especial

Mírala caminar, caminar

Deja que se coma el barrio

Antes de irte a dormir

Letra completa de 'Ojos así' de Shakira

Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo

Un santo en prisión y una canción triste sin dueño

Yeah, hey, yeah-hey, yeah-yeah, hey

Y conocí tus ojos negros

Yeah, hey, yeah-hey, yeah-yeah, hey

Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo

Le pido al cielo solo un deseo

Que en tus ojos yo pueda vivir

He recorrido ya el mundo entero

Y una cosa te vengo a decir

Viajé de Baréin hasta Beirut

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

رَبُّ السَّماءِ، فيك الرجاءِ

في عينيها أرى الحياةِ

آتِي إِلَيْكَ مِنْ هَذا الكَوْنِ

أرجوك، رَبِّي، لَبِّي نِدائي

Viajé de Baréin hasta Beirut

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

Ayer vi pasar una mujer debajo de su camello

Un río de sal y un barco abandonado en el desierto

Yeah, hey, yeah-hey, yeah-yeah, hey

Y vi pasar tus ojos negros

Yeah, hey, yeah-hey, yeah-yeah, hey

Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo

Le pido al cielo solo un deseo

Que en tus ojos yo pueda vivir

He recorrido ya el mundo entero

Y una cosa te vengo a decir

Viajé de Baréin hasta Beirut

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

رَبُّ السَّماءِ، فيك الرجاءِ

في عينيها أرى الحياةِ

آتِي إِلَيْكَ مِنْ هَذا الكَوْنِ

أرجوك، رَبِّي، لَبِّي نِدائي

Viajé de Baréin hasta Beirut

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

رَبُّ السَّماءِ، فيك الرجاءِ

في عينيها أرى الحياةِ

آتِي إِلَيْكَ مِنْ هَذا الكَوْنِ

أرجوك، رَبِّي، لَبِّي نِدائي

من البحرين إلى بيروت

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

Le pido al cielo solo un deseo

Que en tus ojos yo pueda vivir

He recorrido ya el mundo entero

Y una cosa te vengo a decir

Viajé de Baréin hasta Beirut

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

Letra completa de 'Monotonía' de Shakira

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente, ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había, ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas la movie otra vez, que esa ya la vi

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey

(Ozuna-ah)

(Shaki, je)

(Hi Music, Hi Flow)

Letra completa de 'Te felicito' de Shakira

Por completarte, me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata, no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras, no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

(Ey, dice, Ra-Rauw)

Hablándote claro, no te necesito

Perdiste a alguien auténtico

Algo me decía por qué no fluiamo'

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo'

Como ante' (ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la mercede'

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Letra completa de BZRP Music sessions #53

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa' tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Ah-oh

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa' tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique'

Mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste, y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente, no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana

Y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Claramente, no es como suena (uh, uh, uh, uh)

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

(Uh, uh, uh, uh)

Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—

(Uh, uh, uh, uh)

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh (¡Bizarrap!)

Ah-oh, oh-oh

¡Ya está, chao!

