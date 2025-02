¿A qué hora será el show de medio tiempo del Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII está a la vuelta de la esquina, y uno de los momentos más esperados del evento es, sin duda, el show de medio tiempo. Este año, el encargado de encender el escenario será el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien promete un espectáculo lleno de energía y emoción. Pero, ¿a qué hora comenzará el show? Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

El horario del Super Bowl LVII y el inicio del show de medio tiempo

El Super Bowl LVII se llevará a cabo este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Louisiana. El partido dará inicio a las 6:30 p. m. (hora de Miami y Colombia), y su duración suele oscilar entre tres y cuatro horas , dependiendo del ritmo del juego.

Dado este tiempo estimado, el show de medio tiempo, oficialmente llamado Apple Music Super Bowl Halftime Show, se espera que comience entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m. (hora Colombia). Sin embargo, este horario puede variar dependiendo del desarrollo del partido y posibles tiempos extras.

El evento será transmitido en Estados Unidos a través de Fox, Fox Deportes y la plataforma NFL+. En Colombia y otros países de Latinoamérica, podrá verse en ESPN y Disney Plus, asegurando que millones de espectadores alrededor del mundo puedan disfrutar de este espectáculo.

Kendrick Lamar: la estrella del Super Bowl LVII

El encargado de amenizar el medio tiempo será Kendrick Lamar, uno de los raperos más influyentes de la actualidad. Conocido por su estilo único y letras cargadas de significado social, Lamar ha revolucionado el hip-hop con álbumes como To Pimp a Butterfly y DAMN., trabajo con el que se convirtió en el primer artista de rap en ganar un Premio Pulitzer.

Este no será su debut en un Super Bowl, ya que en 2022 fue parte del icónico espectáculo junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent. Sin embargo, esta vez será el protagonista absoluto, y se espera que sorprenda con una puesta en escena innovadora y colaboraciones especiales.

Se ha confirmado que SZA , compañera de Lamar en varias giras, se unió a él en el escenario. Además, los fanáticos se preguntan si interpretará Not Like Us, la canción que avivó su rivalidad con Drake en 2024.

El show de medio tiempo del Super Bowl LVII no solo será una plataforma para el talento de Kendrick Lamar, sino también un evento que millones de personas estarán viendo en todo el mundo. Con una producción que promete efectos visuales sorprendentes y una lista de éxitos asegurados, la expectativa es altísima.

Los fanáticos del hip-hop y del fútbol americano no pueden perderse esta presentación, que seguramente quedará marcada en la historia de los Super Bowls. Así que marca la fecha y prepárate para vivir una noche llena de emoción, música y espectáculo.

📅 Fecha: Domingo 9 de febrero de 2025

📍 Lugar: Caesars Superdome, Nueva Orleans, Louisiana

🕕 Hora de inicio del partido: 6:30 p. m. (Miami y Colombia)

🎤 Hora estimada del show de medio tiempo: Entre 8:00 p. m. y 8:30 p. m. (Miami y Colombia)

