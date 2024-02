Usher y Alicia Keys brillaron en el Super Bowl, ¿extrañaron a Bieber?

El pasado domingo 11 de febrero tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos, el icónico partido de la final de National Football League (NFL), más conocido como Super Bowl, donde a través de los años se ha convertido en tradición el denominado 'Show de medio tiempo' donde los mejores cantantes del mundo hacen un performance en el entretiempo del encuentro.

En la edición número 58 de este evento tuvo como protagonista al cantante estadounidense Usher, quien causó una expectativa inmensa alrededor de lo que sería su interpretación. Incluso empezaron a crecer los rumores sobre una posible aparición de Justin Bieber como parte del show, pero desafortunadamente para sus seguidores solo fueron rumores.

Las redes se inundaron de videos de personas que se quedaron esperando la presentación de Justin, lo que provocó una lluvia de criticas y memes hacia el show de Usher. Sin embargo, el cantante tuvo una presentación muy buena en la que el canto y el baile fueron los protagonistas.

Junto a él estuvo la hermosa Alicia Keys, quien cantó una parte de su éxito musical If I Ain't Got You, que lleva más de una década sonando en las principales plataformas y radios en el mundo. La presentación tuvo como objetivo dar un paso por la carrera artística de Usher, quien lleva más de 30 años haciendo grandes éxitos.

El show también tuvo la participación de grandes artistas invitados como Lil Jon, Her, Jermaine Dupri y Ludacris, quienes pusieron a todos los asistentes a bailar y corear sus canciones, mientras se preparaban para seguir disfrutando de un espectáculo deportivo sin precedentes.

A pesar de todo lo destacable, las redes sociales siguen inundadas de memes y críticas por la ausencia de Bieber, quien sí asistió al evento pero como espectador. Otras figuras de renombre también asistieron como Lana del Rey, Ariana Grande y Taylor Swift.

