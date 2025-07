Laura Tobón rompe silencio sobre declaraciones de su esposo: "Un nudo en la garganta"

En una sociedad donde aún persiste el tabú sobre la salud mental masculina, especialmente en contextos de éxito y exposición pública, el empresario colombiano Álvaro Rodríguez ha decidido alzar la voz.

Lo hizo en el pódcast Los Hombres Sí Lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, donde abordó con franqueza cómo enfrentó una depresión silenciosa que lo afectó profundamente después del nacimiento de su hijo con la reconocida presentadora Laura Tobón.

Rodríguez, economista de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en logística y economía marítima, y reconocido por su participación en Shark Tank Colombia y el pódcast Boss Tank, compartió detalles personales sobre su lucha interna.

“No me sentía triste todo el tiempo, simplemente no era yo. Estaba molesto, irritable, la gente comenzó a alejarse”, relató. Lejos de los estereotipos, su estado emocional no se manifestó con llanto ni tristeza evidente, sino con cambios sutiles pero constantes en su actitud.

Durante la conversación, Rodríguez admitió que le costó reconocer que necesitaba ayuda, en parte por las expectativas culturales que pesan sobre los hombres exitosos. “No me gusta llorar, no me gusta sentirme débil, y menos delante de personas”, confesó.

Fue a través de la terapia —inicialmente de pareja— que terminó en manos de un psiquiatra, descubriendo que la raíz de sus conflictos iba más allá de su relación: eran batallas internas que había ignorado por mucho tiempo.

El testimonio no pasó desapercibido para Laura Tobón, quien en el pódcast Autoestima para tu vida, de la coach María José Álvarez Betín, reconoció el impacto emocional que vivieron juntos.

“Álvaro cayó en una pequeña depresión que no habíamos detectado. Yo empecé a sentirlo de mal humor, distante… en momentos alzaba la voz. Empecé a ver cierto pequeño demonio que se le metió”, expresó la presentadora.

Casados desde 2017, la pareja ha sido referente en redes sociales por la imagen de familia armoniosa que proyectan junto a su hijo Luca. Sin embargo, Tobón fue clara en señalar que no todo ha sido color de rosa.

“Hoy en día puedo decir que tengo una vida hermosa, pero no creas, he tenido mis problemas en el matrimonio, con mi autoestima, incluso familiares. No todo es perfecto”, afirmó.

Uno de los momentos más vulnerables del relato de Rodríguez fue cuando reveló que había dudado del amor de su esposa.

“Pensaba que Laura estaba conmigo por ser exitoso. Ella es muy bonita, muy exitosa, y yo sentía que debía estar siempre impecable para estar a su altura”, confesó, señalando cómo su autoexigencia también afectó su percepción de la relación.

La participación de Rodríguez en Los Hombres Sí Lloran, un espacio que ha contado con figuras como J Balvin, Andrés Parra y Tatán Mejía, se suma a un creciente movimiento de figuras públicas que buscan derribar los prejuicios sobre la salud mental en los hombres.

Como bien dijo Juan Pablo Raba durante el episodio: “Los hombres no estamos acostumbrados a hablar de esto. Pero cuando uno lo escucha en voz de alguien más, se siente menos solo”.

El mensaje final de Rodríguez fue contundente:

“Buscar ayuda fue una forma de cuidarme a mí, pero también de cuidar a los que están conmigo. No es debilidad pedir ayuda. Es una forma de ser valiente”.

Una reflexión que, más allá de lo personal, invita a repensar los modelos tradicionales de masculinidad y pareja.

