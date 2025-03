Laura Tobón habla sin filtros sobre lo que vivió en el mundo del modelaje: "Me acosaban"

La reconocida modelo, presentadora e influencer colombiana Laura Tobón reveló detalles impactantes sobre el acoso y el abuso que enfrentó en sus primeros años en la industria del modelaje .

En una entrevista con la periodista Eva Rey , Laura Tobón aseguró que vivió situaciones de vulnerabilidad y maltrato por parte de algunos representantes de la industria que se aprovecharon de su inexperiencia.

“Me ofrecían de cuánta cosa , era muy jodido ser modelo”, confesó la presentadora, quien agregó que durante las pruebas de vestuario las modelos debían desnudarse frente a varias personas, lo que en algunos casos derivó en comportamientos inapropiados.

Laura Tobón reveló que en ocasiones sufrió tocamientos y fue fotografiada sin su consentimiento, lo que la hizo sentir desprotegida y expuesta.

"Me toqueteaban, incluso me acuerdo que a veces había personas que tomaban fotos y yo ahí desnuda enfrente de todas esas personas mientras me medían el cuerpo" , expresó la modelo.

Laura Tobón, presentadora y modelo colombiana / Foto: Instagram @laura_tobon

La presentadora, que hoy es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia, señaló que estas experiencias la motivaron a crear su propia agencia de modelos.

"Tuve que hacer campañas en ropa interior y me decían que 'tenía que hacerlo'. Hoy quiero cuidar a esas niñas para que nunca hagan nada con lo que no se sientan cómodas, expresó la modelo.

Su objetivo es ofrecer acompañamiento y protección a jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo del modelaje y las redes sociales, asegurándose de que no enfrenten las mismas situaciones de abuso que ella vivió en sus inicios.

“Me dolía ver a niñas en lo mismo, sin saber qué hacer, sin protección, sin información” , expresó Tobón. Además, hizo un llamado a la industria para generar cambios y establecer condiciones seguras y respetuosas para quienes inician sus carreras en el modelaje.

Laura Tobón insiste en la importancia de visibilizar estas problemáticas y crear conciencia en la industria.

Su testimonio se suma a las denuncias que en los últimos años ponen en evidencia los riesgos y abusos en el mundo del entretenimiento , generando un debate sobre la necesidad de regulaciones más estrictas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo.

Hoy, además de su trabajo en la moda y la televisión, Laura Tobón también se dedica a su rol como madre y emprendedora . A través de su contenido digital sigue inspirando a muchas mujeres y usando su voz para promover un cambio positivo en la industria del modelaje y el entretenimiento.

