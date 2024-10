Gordo Ariel contundente contra La Kalle: "Ustedes son culpables de que se acabe Lo Sé Todo"

Con la llegada del Grupo Prisa al Canal 1, se confirmó la salida de varios programas de la parrilla, uno de los más sonados es el conocido programa de farándula 'Lo Sé Todo'. Este cambio ha generado diversas reacciones, sobre todo por parte de Ariel Osorio, más conocido como El Gordo Ariel, uno de los conductores más destacados del show.

Durante su participación en el programa El Klub de La Kalle, Ariel Osorio habló sobre el inesperado final del programa, lo que generó un gran impacto en sus seguidores. La presentadora Manuela Cardona, integrante de El Klub, recordó cómo compartieron set en varias ocasiones y le preguntó si la noticia lo tomó por sorpresa. A esto, Ariel respondió con sinceridad:

“He sido el único que estuve en el programa de principio a fin”, comentando cómo, en el último mes, comenzó a sospechar que algo estaba sucediendo. “Luego aparece una frase así como para ilustrar en oro: 'Alianza de contenidos'”, agregó, refiriéndose a los cambios que se avecinaban.

¿Por qué se acaba Lo Sé Todo?

En un tono más directo, El Gordo Ariel no dudó en señalar a La Kalle como uno de los responsables del final del programa. “¿Saben ustedes quiénes son los culpables realmente de que se acabara 'Lo Sé Todo'? Ustedes, La Kalle, son los culpables. ¿Saben por qué? Porque los están copiando, están queriendo colocar la radio en televisión”, expresó Osorio.

Ante esto, Jhovanoty, conductor de El Klub, respondió: “Qué pena, gordito, pero aquí en La Kalle estamos hace ocho años en televisión”. Sin quedarse atrás, Ariel replicó: “¿Y no los están copiando ahora?”, refiriéndose a los rumores de que un programa radial podría ocupar el espacio de 'Lo Sé Todo' en Canal 1.

Manuela Cardona intervino para calmar la situación: “Lo que pasa es que lo bueno es digno de imitar”, destacando la calidad del contenido de La Kalle y justificando las posibles similitudes con el nuevo programa.

El Gordo Osorio estuvo el El Klub de La Kalle hablando de 'Lo sé Todo' /Foto: La Kalle

La despedida de El Gordo Ariel

A lo largo de la entrevista, El Gordo Ariel compartió cómo vivió el último día en 'Lo Sé Todo'. Relató que tuvo que llamar personalmente al presidente del canal para aclarar la situación. “Le pedí una cita, y me atendió el mismo día del último programa. Al hablar con él, me dijo: ‘En tu cara te digo, no vas mañana’”, recordó.

Uno está acostumbrado a contar las noticias de los demás, pero no las propias Gordo Ariel

El Gordo Ariel aseguró que, tras esa conversación, se despidió del público en vivo, cerrando una etapa de siete años en el programa. También comentó que su contrato siempre fue por prestación de servicios, lo que sumó cierta inestabilidad a su permanencia en el show.

A pesar de la inesperada despedida, El Gordo Ariel se mostró optimista sobre su futuro: “A pesar de todo, no me he quedado quieto. Estamos aterrizando ideas, ofertas y otras opciones”, concluyó, dejando abierta la puerta a nuevos proyectos en televisión.