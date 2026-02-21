Publicidad

Miryan del Desafío habla de su pasado sentimental con su ex, ¿Zambrano tuvo algo que ver?

Miryan del Desafío habla de su pasado sentimental con su ex, ¿Zambrano tuvo algo que ver?

Antes de convertirse en dupla en la recta final del programa, la participante tomó una decisión sentimental que cambió su rumbo dentro de la competencia y también fuera de las cámaras.

Miryan del Desafío habla de su ex y si Zambrano influyó en la decisión
Miryan y Zambrano del Desafío Silgo XXI
Foto: Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

Miryan, una de las competidoras que quedó en la memoria del público por su participación en el reality show 'Desafío Siglo XXI', contó por qué terminó la relación con su exnovio justo antes de convertirse en dupla con Anthony Zambrano dentro de la competencia.

Desde temprano en el programa, la competidora se destacó por su fortaleza y esfuerzo en las pruebas físicas. Aunque en los primeros ciclos salió eliminada, la producción la llamó nuevamente para ser refuerzo de Zambrano cuando la competencia entró en la etapa más exigente. Fue en ese momento cuando empezó a acercarse más a él dentro y fuera de las pruebas.

Puedes leer: Zambrano envía fuerte mensaje por críticas al ganar el Desafío: "No hicieron nada"

¿Por qué terminó Miryan del Desafío con su exnovio?

Antes de esta segunda etapa del reality, La Súper Humana estaba en una relación con su exnovio, alguien con quien había compartido tiempo y experiencias.

Sin embargo, con el paso de los días se dio cuenta de que no se sentía del todo cómoda con la exposición pública que implicaba su paso por el programa y con cómo su participación llamaba la atención de seguidores, televidentes y medios.

Esa presión y esa diferencia en la forma de afrontar la atención que recibía fueron factores importantes para que decidiera terminar la relación.

Aunque ya no estaban juntos, la participante confirmó que todavía conserva la foto de perfil de su exnovio en su WhatsApp, lo cual ha llamado la atención de quienes siguen su historia fuera del reality.

Miryan y Zambrano y el inicio de su cercanía

Dentro de “Desafío Siglo XXI”, la cercanía entre Miryan y Zambrano se volvió un tema constante de conversación entre televidentes y comentaristas. La dupla fue muy fuerte en las pruebas finales y gracias a esa unión, lograron llegar hasta la recta definitiva de la competencia.

Puedes leer: Zambrano revela qué hará con el premio del Desafío; prometió dinero a varias personas

Su forma de trabajar en equipo, cuidarse y apoyarse en momentos difíciles contribuyó a que muchos espectadores interesaran no solo en su desempeño, sino también en cómo se relacionaban entre sí.

Después de la competencia, ambos han hablado sobre la relación que surgió dentro del formato, sin detalles personales muy profundos, pero dejando claro que la convivencia, la búsqueda de metas comunes y la conexión que construyeron día a día fueron elementos que marcaron ese vínculo especial en el contexto del reality.

Mira también: Miryam y Valentina revelan qué harán con el dinero que obtuvieron en el Desafío

