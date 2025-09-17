Karina García no aguantó más y enfrentó a sus haters con fuertes palabras

La modelo y creadora de contenido Karina García volvió a ser noticia en redes sociales. En esta ocasión reveló a todos sus seguidores como enfrenta las críticas, chismes y comentarios negativos que recibe, a la par que mandó un contundente mensaje a sus haters por medio de un video en su Instagram.

Recordemos que en los últimos días Karina García estuvo en la mira de las personas después de su entrevista en el programa de Eva Rey. Durante su intervención reveló aspectos profundos de su vida personal, también se refirió a la polémica generada por el contenido filtrado de Isabella Ladera, su amistad con Blessed y Faid, entre otros temas.

Sin embargo, por su forma de ser y su personalidad mostrada en redes y en los diferentes realitys la ponen en el centro de constantes críticas y rumores. Por lo cual, Karina decidió romper el silenció y ser sincera con sus seguidores sobre el cansancio que le generan los comentarios negativos que recibe.



¿Cómo lucha Karina García contra los comentarios negativos en redes?

La creadora de contenido, Karina García, explicó a sus seguidores cómo se siente al momento de leer los comentarios negativos y los supuestos rumores de su vida privada.

“¿Qué voy a responder yo? Todo lo que me dicen en mi cara, todo lo que se dice de mí todos los días… Todos los días sale un chisme nuevo, un insulto nuevo. Yo soy humana, también siento, también lloro, también me molesto. Trato de estar tranquila, pero también tengo mi carácter. Así que, por favor, déjenme en paz”, afirmó.

Karina también reveló que en estos momentos trata de mantener la calma, pero en ciertas ocasiones no puede soportar la presión mediática. “A mí también se me sale el chucky de vez en cuando”, bromeó con sus seguidores. Sumado a esto, aprovechó la ocasión para mandar un mensaje positivo a las mujeres y madres solteras.

“Yo no paro. Todos los días me levanto con un propósito, y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Todo se puede lograr”, destacó la creadora de contenido, invitando a las personas a cumplir su propósito en su vida.

Sumado a esto, compartió un reel en su Instagram con el mensaje de aquellos que la querían ver caer, no les salió bien. Esto mientras se evidencian varias fotos de la influencer con los diferentes lujos que tiene en su poder.

