Polilla 'revivió' a la Gorda Fabiola a pocos días cumplir un año de fallecida

A escasos días de cumplirse un año del sensible fallecimiento de la querida humorista Fabiola Posada, conocida cariñosamente como "La gorda Fabiola", su viudo, Nelson Polanía, "Polilla", volvió a tocar las fibras más sensibles de sus seguidores.

En un gesto cargado de nostalgia y modernidad, Polilla "revivió" a su compañera de vida a través de una innovadora imagen creada con inteligencia artificial (IA), provocando una oleada de emoción en las redes sociales.

Puedes leer:Así fue la reacción de Polilla al recibir emotivo regalo que le hizo recordar a su esposa



La Gorda Fabiola partió el 19 de septiembre de 2024 a los 61 años, dejando un inmenso vacío en la farándula colombiana y, especialmente, en el corazón de Polilla, con quien compartió 28 años de relación. Desde entonces, el comediante ha compartido mensajes de despedida y reflexión sobre su duelo.

Sin embargo, esta reciente publicación se distingue por su originalidad. El 14 de septiembre de 2025, a tan solo cinco días del aniversario luctuoso, y el 16 de septiembre de 2025, el humorista sorprendió a todos al unirse a una tendencia digital para crear una fotografía de estilo polaroid junto a Fabiola, una instantánea que, en realidad, nunca existió físicamente.

"Probando la tendencia con IA, #polaroid, donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías", explicó Polanía en su cuenta de Instagram.

"También lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre… el resultado me encantó 🙏❤️".

Publicidad

La imagen, con su estética retro, iluminación y tonos cuidadosamente alineados, capturó de manera asombrosa la esencia y el cariño de su relación, logrando un realismo que conmovió profundamente a quienes la vieron.

El "post" se convirtió rápidamente en un punto de conexión para miles de seguidores, acumulando más de 77 mil "me gusta" y 200 comentarios.

Publicidad

Puedes leer: Esposo de la 'Gorda Fabiola' pondrá en venta ropa y accesorios de la fallecida humorista

Mensajes como "Un amor para siempre ❤️" o "La Foto que más me gusta de las tantas que e visto de IA 😍😍😍👏" inundaron la publicación, destacando el impacto de este homenaje digital y la capacidad de la tecnología para forjar nuevos recuerdos con seres queridos.

Mira también: La dedicatoria de Polilla, el récord de Lady Gaga y el nuevo himno de Bogotá | El Klub | 05 de mayo