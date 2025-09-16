Mafe Walker explica cómo 'hablan' los extraterrestres con humanos: "Se está despertando"

En un mundo donde la ciencia busca respuestas en sondas espaciales, Mafe Walker irrumpe con una propuesta audaz: la comunicación directa con otras civilizaciones no es una fantasía de ciencia ficción, sino una realidad accesible a través de la telepatía.

Entrevistada en El Klub de la Kalle, Walker desglosa una forma de interacción que desafía las convenciones.

Puedes leer: Mafe Walker presenta a su guapo novio italiano con el que siente 'los códigos'



"Ellos se comunican por la telepatía," explica. No se trata de aprender un idioma alienígena, sino de sintonizar una vibración. "No es que yo hable el alien, se comunican psíquicamente telepáticamente todas las razas", explicó.

La clave, según Mafe, reside en la frecuencia. "Es más frecuencia cuando yo siento una frecuencia de alguna raza, una raza galáctica, entonces por eso mis cuerdas vocales empiezan a aumentar la frecuencia y por eso la tonalidad".

Esta modulación vocal, distintiva de su método, es una manifestación de la energía recibida, una traducción corporal de códigos, símbolos y secuencias que fluyen directamente a su conciencia.

Es un proceso de decodificación interna, donde la información se percibe y luego se interpreta, no se traduce palabra por palabra.

Publicidad

El despertar de esta habilidad no fue accidental para Mafe. Su camino la llevó a las pirámides de Teotihuacán, un lugar que describe como un portal de energía.

Allí, en un encuentro trascendental, se acostó en la Pirámide del Sol y tuvo contacto directo con una nave. Este evento no fue pasivo; las naves "reprograman", un proceso que ella describe como un "delete por control suprimir" para formatear la mente y recordar la información ancestral.

Publicidad

Es como una actualización de software, donde se instala un nuevo "Windows" para la conexión galáctica.

Pero esta habilidad no es exclusiva de ella. Mafe insiste en que todos tenemos "esas habilidades" y que la telepatía "ya se está despertando" en el colectivo humano. La información, lejos de estar oculta en el exterior, reside "en ti".

"Para activarla, es crucial romper todas estas creencias limitantes que nos han sido grabadas como un disco y que ya no resuenan con la frecuencia planetaria. Borrar esos patrones repetitivos y lo viejo es el primer paso para conectar con las naves y la nueva información", dijo Walker.

Uno de los mensajes fundamentales que Mafe ha recibido y que comparte con la humanidad es el código "me amo, te amo". Este no es un simple mantra, sino una llave maestra para activar una poderosa frecuencia de amor propio, la base de toda conexión galáctica.

Si uno realmente se ama, ese amor se proyecta y se recibe, creando un campo vibratorio que permite la sintonía.

Asimismo, Mafe enseña a detectar las "señales" del universo. Si algo en la vida "está costando," hay un "esfuerzo," o la "energía no da," es una clara indicación de que "no es por ahí".

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: