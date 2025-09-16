Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mafe Walker explica cómo 'hablan' los extraterrestres con humanos: "Se está despertando"

Ante la reciente fascinación por la posible vida en Marte y el constante murmullo de lo desconocido, Mafe Walker ofrece una perspectiva revolucionaria sobre la comunicación extraterrestre.