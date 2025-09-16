Mafe Walker presenta a su guapo novio italiano con el que siente 'los códigos'

La curiosidad humana no conoce límites, y una de las preguntas más íntimas y recurrentes sobre los seres de otros mundos gira en torno a sus relaciones.

La vida de Mafe Walker no solo se desenvuelve en el plano etéreo. La contactada galáctica ha protagonizado su propio romance terrenal, una historia que salió a la luz tras ser vista besándose con un hombre en Cartagena.

Mafe aclaró en El Klub de La Kalle que Cartagena es un "portal muy power," un "punto importante energético" donde se sienten y se ven "las naves".

Su presencia allí era parte de una redirección cósmica y una "colaboración con la galaxia," específicamente en un proyecto musical con Hader para "dar los códigos el 222 la energía". Fue en este contexto, en Cartagena y Barú, donde conoció a Marco.

Marco, también conocido como Mark Killer, es un músico italiano con raíces colombianas. Él no es un "contactado" en el mismo sentido que Mafe, y al principio, "no sabía mucho del tema" de los códigos y los aliens.

Sin embargo, Mafe le explicó "poco a poco", y lo que él sí percibió fue una energía inconfundible. Marco describe haber sentido "el mensaje de la paz, la paz, estoy en paz tranquilo" cuando está cerca de Mafe.

Él atestigua la tranquilidad que le produce verla conectarse con "esas cosas" mientras escucha su "videíto en YouTube".

El encuentro en Cartagena fue fortuito, propiciado por las "mismas naves" que "coincidimos en Cartagena". Esta conexión, aunque física para ellos como humanos, también resonó con la esencia de Mafe:

"El código me amo te amo eh sí funciona o sea estoy recibiendo el mensaje telepático nos estamos conectando por la telepatía mi amor", afirma ella, haciendo partícipe a Marco de la vibración.

Su relación, aunque en fase de "conociéndonos", es un ejemplo fascinante de cómo lo galáctico puede entrelazarse con lo humano.

¿Cómo conciben la intimidad los extraterrestres?

Mafe Walker, la "reprogramadora cuántica" que conecta con "razas benevolentes", ofrece una respuesta que rompe con las convenciones terrestres.

En El Klub de la Kalle, Mafe explica que para los alienígenas, "todo es psíquico y frecuencia vibracional".

No hay contacto físico tal como lo conocemos: "no se tocan," asegura, "ellos todo psíquicamente". Es una forma de unión que trasciende el cuerpo, basada puramente en la conexión mental y energética.

Esta revelación lleva a un oyente a preguntar sobre la naturaleza de un orgasmo alienígena, a lo que Mafe responde con el concepto de "código alien".

Para ella, esta telepatía íntima permite tener "relaciones íntimas con más personas" sin necesidad de la presencia física.

Es una sexualidad expandida, donde la conexión mental y energética puede generar una intimidad profunda y múltiple, más allá de las limitaciones del cuerpo. La "sexualidad telepática" es, de hecho, un concepto que ella misma menciona como novedoso.

Mira la entrevista completa aquí: