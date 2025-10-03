Karina García habla de infecciones de transmisión y seguidores especulan sobre Altafulla

La relación que floreció entre Karina García y Andrés Altafulla, este último el ganador de la segunda temporada de un reconocido reality televisivo, ha llegado a un dramático final que sigue generando ruido mediático.

Aunque la pareja había logrado mantener su romance tras el cierre de la casa estudio, los rumores de distanciamiento se confirmaron de manera contundente y pública por parte de García.

El pasado 29 de septiembre, la antioqueña utilizó sus redes sociales para anunciar que su vínculo sentimental "llegó a su FIN". Karina fue enfática en su decisión, asegurando que no era “capaz de sostener una mentira” e incluso afirmó: “Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”.

La decisión de García se dio a conocer después de que Altafulla, en medio de su gira por el lanzamiento musical de ‘Fría’, indicara que seguía siendo un “hombre comprometido”.

Estas declaraciones causaron malestar en Karina, quien señaló que le causaban "mucho daño" y mantenían a sus seguidores "ilusionados con una relación que ya no existe".

Por su parte, Altafulla se mostró sorprendido por la publicación, indicando que “hubiese preferido tener una conversación en persona”.

En medio del revuelo por la ruptura, que según García ocurrió aproximadamente 15 días antes de su anuncio, un video de una de sus transmisiones en vivo resurgió, generando una controversia mucho más íntima y delicada.

En este live, Karina García, insinuó la crucial necesidad de solicitar pruebas de infecciones o enfermedades de transmisión sexual (ITS) de la otra persona antes de iniciar una relación emocional o sexual.

Según la creadora de contenido, esta es una medida necesaria para garantizar la seguridad de la pareja.

Este llamado a la precaución desató inmediatamente una serie de teorías conspirativas en las redes sociales. Los usuarios comenzaron a especular si la misteriosa expareja era Altafulla y si, presuntamente, el cantante le habría contagiado una infección.

Comentarios en línea como “pídanle pruebas y no tengan relación a los tres días de conocerlo” se hicieron virales, vinculando el tema de las pruebas con el repentino final de la relación de cinco meses.

No obstante, otros seguidores y usuarios defendieron a García y a Altafulla, aclarando que el live en cuestión data de hace más de tres meses.

Además, indicaron que la influencer estaba respondiendo a una dinámica de preguntas y que ni siquiera estaba hablando de Altafulla, sino de otro contexto.

Algunos incluso afirmaron que Karina en ningún momento mencionó explícitamente enfermedades de transmisión ni a su ex pareja Andrés Altafulla en esa ocasión.

A pesar de las especulaciones sobre posibles causas secretas, Karina ha mantenido que, aunque la separación ha sido difícil, ella se "entregó de verdad" y que el proceso ha sido de sanación, reiterando su enfoque en proyectos personales y pidiendo respeto en este momento “vulnerable”.

Ella concluyó que sigue siendo una “mujer apasionada que no sabe amar a medias”.

