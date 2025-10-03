Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
BALACERA ENN LA MODELO
ESTAFA CON TARJETA VISA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Karina García habla de infecciones de transmisión y seguidores especulan sobre Altafulla

Karina García habla de infecciones de transmisión y seguidores especulan sobre Altafulla

La creadora de contenido, quien puso fin a su relación con el cantante Altafulla, encendió la controversia en plataformas al destacar la importancia de las evaluaciones médicas en las parejas.