Revelan vínculo siniestro entre el papá y el padrastro de niño que falleció en Medellín

El martes 16 de septiembre, Medellín recibió una noticia que estremeció a toda la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la muerte de Nairkel, un niño de apenas 4 años que llevaba tres días en cuidados intensivos después de ser víctima de una brutal golpiza.

El menor había sido ingresado al Hospital General de Medellín desde el fin de semana anterior, luego de que su padrastro lo agrediera de forma violenta. A pesar de los esfuerzos médicos y del personal asistencial, el pequeño no logró sobrevivir a las graves lesiones que sufrió.

La noticia fue confirmada por el propio alcalde Gutiérrez a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). “Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida”, expresó el mandatario, lamentando lo sucedido.

El señalado responsable fue identificado como Cristian Alexis González Gallego, conocido con el alias de “Lámpara”. De acuerdo con información de las autoridades, este hombre de 28 años sería integrante de la estructura criminal conocida como Los Mondongueros, una organización con presencia en Medellín y en otras zonas de Antioquia.

Alias “Lámpara” tenía un historial de antecedentes judiciales. Desde el 2016 se le relaciona con al menos 11 procesos, tanto como víctima como en calidad de investigado. Entre las investigaciones más recientes aparecen delitos de porte y tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y un proceso por homicidio simple, que había sido suspendido en junio de este año.

El alcalde reveló además que el padrastro acostumbraba a maltratar también a la madre del menor, a quien intimidaba con armas de fuego y amenazas contra ella, su madre y el propio niño.

Detalles dolorosos del fallecimiento de Nairkel en Medellín /Foto: Policía Nacional / redes sociales

Revelan vínculo siniestro entre el papá y el padrastro de niño que falleció en Medellín

En entrevista en 'La red viral' con la periodista Sindy Vanegas, de Mañanas Express, se conoció un testimonio clave de la madre del menor. Según relató, la violencia contra su hijo tenía un trasfondo inesperado: el padrastro lo agredía porque le recordaba al padre biológico.

“Él me decía que le tenía rabia al niño porque se parecía mucho a su papá biológico… Lo golpeaba porque se parecía a su papá”, explicó la mujer, oriunda de Venezuela.

El padre biológico, quien también es venezolano, había tenido en el pasado una relación cercana con alias “Lámpara”. Ambos llegaron a estar vinculados en actividades ilegales. Según lo revelado, el papá del niño había sido manipulado por el padrastro en medio de negocios relacionados con estupefacientes. Actualmente, el hombre reside en Venezuela y no tiene relación con la madre ni con el menor.

Este vínculo oscuro entre el padre y el padrastro termina de darle un giro a la historia, mostrando cómo las viejas relaciones personales y delictivas terminaron impactando de la manera más dolorosa posible a un niño que hoy ya no está.