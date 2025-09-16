Las heridas que tenía Nairkel, el niño que falleció a manos de su padrastro en Medellín

El caso de Nairkel, el niño de 4 años que perdió la vida en Medellín tras haber sido golpeado por su padrastro, sigue generando dolor e indignación en la ciudad. Los detalles médicos revelados por el alcalde Federico Gutiérrez y por los reportes hospitalarios permiten dimensionar la gravedad de las lesiones que sufrió el menor antes de fallecer en el Hospital General de Medellín.

Desde el momento en que ingresó al Hospital Infantil Concejo de Medellín, el estado del pequeño fue descrito como crítico. Los médicos que lo atendieron indicaron que presentaba traumatismos severos en diferentes partes del cuerpo, lo que hizo necesaria una atención inmediata en cuidados intensivos. La magnitud de las heridas obligó a su traslado al Hospital General, donde permaneció conectado a equipos especializados durante tres días.

Las heridas encontradas en el cuerpo de Nairkel

De acuerdo con el reporte del alcalde, Nairkel recibió golpes contundentes en la cabeza, lo que ocasionó traumatismo craneoencefálico. Esta fue una de las lesiones más delicadas, pues comprometió funciones vitales y lo mantuvo bajo asistencia respiratoria desde el primer día de hospitalización.

Además, el niño sufrió lesiones internas en el abdomen. Los médicos identificaron golpes que comprometieron órganos vitales, provocando hemorragias internas difíciles de controlar. Estas afectaciones redujeron de manera significativa las posibilidades de recuperación.

El pequeño también presentó heridas en el tórax, que impactaron directamente su capacidad para respirar por sí solo. La presión de los golpes en esa zona fue tan severa que el equipo médico debió intervenir con ventilación asistida, intentando estabilizarlo.

Muere niño de 4 añitos que recibió golpiza de su padrastro en Medellín /Foto: redes sociales

El fallecimiento del pequeño se conoció a través de la cuenta oficial de X del alcalde de Medellín, quien confirmó la muerte del niño tras luchar durante tres días en el Hospital General.

“Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida”, escribió Gutiérrez.

El mandatario también señaló que el presunto responsable de la brutal agresión, identificado como alias “Lámpara”, ya fue capturado por las autoridades. Actualmente permanece bajo disposición judicial mientras avanza el proceso en su contra, que será el encargado de determinar las penas correspondientes por la muerte del menor.