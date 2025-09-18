Así fueron los últimos momentos con vida de Nairkel en Medellín: "Alzó una manito"

Las exequias de Nairkel Aldraín Botia Fernández, el niño de cuatro años que murió en Medellín tras ser víctima de una brutal golpiza, se llevaron a cabo este jueves 18 de septiembre. Con el dolor a flor de piel, su abuela materna, Leidy Mariana Fernández, entregó declaraciones que revelan la difícil situación que vivieron su hija y su nieto en los días previos a la tragedia.

La mujer aseguró que tanto el niño como su madre permanecieron encerrados durante seis días bajo el control de Cristian Alexis González, conocido como alias Lámpara, quien no solo maltrataba al pequeño, sino también a la mamá. “Mi hija trató de defenderlo y no pudo porque también recibió golpes, también se ensañó contra ella”, dijo en diálogo con Telemedellín.

El ataque contra el menor ocurrió el sábado 13 de septiembre en una vivienda del barrio Castilla, al noroccidente de Medellín. El niño fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Medellín, donde permaneció tres días en cuidados intensivos, hasta que falleció el martes al mediodía.

La abuela contó que su nieto tenía señales de violencia anteriores a la golpiza fatal: “Tenía más de tres marquitas de planazos de machete en cada pierna y en su cuerpecito moretones”.

Publicidad

La situación de la mamá del niño también estaba marcada por las amenazas. Según Fernández, alias Lámpara le impedía buscar ayuda. “La tenía amenazada, que si volvía para mi casa me mataba a mí, a sus hermanos, a ella y al bebé”, aseguró.

Aparece mamá de Nairkel, asesinado en Medellín /Foto: redes sociales

La Policía Nacional confirmó que alias Lámpara fue capturado en menos de 36 horas, en vía pública del barrio El Chagualo, en el centro de Medellín. La Fiscalía General de la Nación lo imputó inicialmente por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, pero con la muerte del menor el cargo cambió a homicidio agravado. El hombre no aceptó los cargos.

Publicidad

El ente acusador detalló que González atacó al niño porque se negó a volver a dormir, lo levantó de la cama, lo golpeó, lo lanzó al piso y lo agredió con un machete. La madre trató de intervenir, pero también resultó herida. El prontuario del procesado incluye registros judiciales por violencia intrafamiliar, estupefacientes, homicidio simple, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado y extorsión. Según las autoridades, hacía parte de la estructura delincuencial Los Mondongueros.

El padre biológico de Nairkel rompió el silencio

La Kalle conoció el testimonio del papá biológico de Nairkel, quien desde Venezuela rompió el silencio. Aseguró que tanto su expareja como su exsuegra no le permitían hablar con su hijo, pese a que siempre estuvo dispuesto a recibirlo. “Yo lo que pedía era que me lo entregaran para llevármelo a Venezuela conmigo, pero nunca me dejaron”, dijo con evidente frustración.

Papá de niño fallecido en Medellín rompe el silencio /Foto: redes sociales

Así fueron los últimos momentos con vida de Nairkel en Medellín: "Alzó una manito"

En redes sociales, el padre biológico del menor compartió un chat de WhatsApp en el que le relataban lo que ocurría en el hospital mientras su hijo permanecía internado en cuidados intensivos.

En los mensajes, allegados le describían cada movimiento del niño, que luchaba por aferrarse a la vida:



“El bebé se movió mientras le ponían el termómetro”.

“Y alzó una manito, en estos momentos le están haciendo un examen en la cabeza”.

“Le pusieron unas cositas y mientras se la ponían se movía un poquito”.

En la captura de pantalla compartida, el padre escribió un mensaje esperanzador dirigido a su hijo: “Tú puedes, hijo”. Lamentablemente, horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento en el Hospital General de Medellín.

Publicidad