Hijo de Kaleth Morales no se quedó con nada y defendió su relación: “Soy padrastro”

Samuel Morales, hijo del reconocido cantante vallenato Kaleth Morales, ha enfrentado en los últimos días una serie de críticas en redes sociales por su relación sentimental con la creadora de contenido Indira Santamaría.

En una reciente entrevista en el pódcast 'Desparcha2', el joven de 19 años decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre los comentarios que han generado controversia entre sus seguidores.

El artista, que sigue los pasos de su padre en el mundo del vallenato , explicó que las críticas se centran en dos aspectos principales: la supuesta diferencia de edad entre él e Indira, y el hecho de que ella tiene una hija de una relación anterior.

Sin embargo, Morales no dudó en desmentir algunos rumores y compartir su perspectiva sobre el tema.

“Yo siento que todo viene de los estigmas. La gente la ataca porque creen que es mayor que yo , incluso hay quienes aseguran que tiene 28 años. Pero en realidad, solo nos llevamos tres años: yo tengo 19 y ella 22. Además, cuando la conocí, ella ya tenía una bebé, y esos han sido los dos factores principales por los que nos critican”, señaló el joven cantante.

Samuel Morales también se refirió al impacto de las redes sociales en la percepción que las personas tienen sobre su vida personal.

Según el cantante, muchos opinan sobre su relación basándose únicamente en lo que ven en internet, s in realmente conocer a fondo la situación.

“Las redes sociales dan una imagen que a veces no es real. La gente afirma cosas sin saber. Por eso he decidido no prestar atención a los comentarios. Al final, los únicos que vivimos esta relación somos ella y yo”, afirmó Morales.

En sus declaraciones, Samuel defendió la decisión de su pareja de darse una nueva oportunidad en el amor, pese a las críticas.

“Ella, como cualquier ser humano, tiene derecho a empezar de nuevo. Yo estoy con ella porque la admiro , la respeto y porque somos felices juntos . Ser padrastro no debería ser motivo de señalamientos”, agregó.

Samuel Morales no solo enfrenta los retos de su vida personal, sino también el desafío de mantener vivo el legado de su padre, Kaleth Morales. Reconocido por éxitos como 'Ella es mi todo' y 'Vivo en el limbo', Kaleth revolucionó el vallenato con su estilo fresco y moderno antes de fallecer en 2005.

Ahora, su hijo trabaja para consolidar su propio nombre en la música, enfrentando tanto los desafíos de una carrera emergente como los comentarios sobre su vida privada.

“Prefiero enfocarme en lo que me apasiona, que es la música, y en las personas que realmente me conocen y me apoyan”, concluyó Samuel en la entrevista.

Con esta respuesta, Samuel Morales dejó claro que su vida personal es solo asunto suyo y de su pareja, pidiendo respeto para su familia mientras continúa con su sueño de seguir los pasos de su padre en el vallenato.

