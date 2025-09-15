Mariana Gómez considera que en la actuación hay más exigencia hacia las mujeres

En una conversación franca y reveladora en los micrófonos de El Klub de La Kalle, la actriz Mariana Gómez se adentró en un tema crucial que resuena en toda la industria del entretenimiento: las presiones y desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el mundo de la actuación, a diferencia de sus colegas masculinos, esto desde su perspectiva tras los 10 años de carrera.

Mariana Gómez aclara que, en sus 10 años de carrera en la actuación, nunca ha sido víctima de abuso o de situaciones "malucas". Sin embargo, la actriz subraya una "gran diferencia entre ser mujer en la industria y ser hombre". Dicha observación se da en el grado de exigencia que hay con las chicas a diferencia de los chicos.

Si una mujer llega a sentir que necesita algo para estar bien y lo pide, inmediatamente es tildada de "diva". En contraste, si un hombre solicita exactamente lo mismo, es visto como un "maestro" que simplemente está pidiendo lo que necesita para su trabajo, afirmó la actriz durante la entrevista.

Sumado a lo anterior, la actriz comentó que es muy complejo escuchar la palabra "divo" para referirse a un actor, mientras que el término "diva" es una etiqueta fácil y recurrente.



¿Qué más diferencias comentó Mariana Gómez entre hombres y mujeres?

La actriz también señaló cómo las reacciones emocionales son juzgadas de manera desigual. Mariana comentó que si una mujer tiene una respuesta "un poquito salida de casillas" es rápidamente calificada como "loca histérica". En cambio, si un hombre reacciona de la misma manera, la percepción común es que se le debe "entender" porque "tiene mucha presión".

Por lo cual, Mariana señaló que "hay mucho por trabajar ahí, hay mucho por construir." Sumado a lo anterior, explicó que ella no teme "pararse en la raya" para defender lo que considera justo, incluso si esto a veces "incómoda". Por lo cual, resaltó que una de sus premisas más importante es que las acciones se realicen "con respeto, con profesionalismo", los resultados positivos se verán, donde afirma que este tipo de se deben ir conquistando por las mujeres.

La pasión de Mariana por la actuación es innegable. Aunque en sus inicios exploró la música y tuvo proyectos musicales, su amor por la actuación ha crecido "de una manera exponencial". A pesar de que en el pasado intentó pausar la actuación para dedicarse a la música, siempre terminaba eligiendo la actuación.

Hoy, Mariana afirmó que: "Mi prioridad realmente es la actuación y es lo que más me apasiona". Incluso, ha tenido la oportunidad de combinar sus pasiones al escribir la canción del cabezote para "La Influencer". Esta dedicación y profesionalismo la llevaron a soñar con proyectos de gran envergadura, como su aspiración de participar en un musical de Hollywood, e incluso, estuvo cerca de lograrlo al hacer casting para una serie muy reconocida.

